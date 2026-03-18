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Lionel Messi marcó el gol 900 de su carrera ante Nashville SC por la Concachampions

Lionel Messi marcó el gol 900 de su carrera ante Nashville SC por la Concachampions
18 de Marzo de 2026 | 20:52

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El astro argentino Lionel Andrés Messi continúa haciendo historia cada día que pasa y alcanzó un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como jugador profesional.

El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo luego de combinar con el lateral Sergio Reguilon para poner al Inter Miami en ventaja por 1-0 ante el Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

De sus 900 goles oficiales, el argentino convirtió 115 con la Selección argentina, habiendo marcado 13 de ellos en Copas del Mundo.

 

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