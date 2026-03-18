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Quilmes

Fresco arranque luego mejora

Fresco arranque luego mejora
18 de Marzo de 2026 | 07:00

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Este miércoles en Quilmes y sus alrededores se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que se registren vientos del sudeste.

El jueves la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados, con cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste.

El viernes la mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.

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