Fresco arranque luego mejora

Este miércoles en Quilmes y sus alrededores se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que se registren vientos del sudeste.

El jueves la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados, con cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste.

El viernes la mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.