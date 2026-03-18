Quilmes: Mujer estalló de ira por no poder pagar la boleta de la Municipalidad

Un episodio de inusitada violencia y tensión alteró la rutina administrativa en la Municipalidad de Quilmes, cuando una contribuyente protagonizó un estallido de furia en las cajas de cobro tras ser informada de que no podía realizar un pago en dicho establecimiento. El hecho, que fue registrado por los teléfonos celulares de otros vecinos presentes, se viralizó rápidamente en las redes sociales, exponiendo una situación extrema que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad.

El incidente se desencadenó en las oficinas destinadas al pago de tasas municipales del distrito bonaerense, mientras la mujer se encontraba en la ventanilla para abonar sus impuestos. Según trascendió, el conflicto se originó cuando la usuaria intentó cancelar una factura que se encontraba vencida. Ante la imposibilidad técnica de procesar el cobro en ese sitio debido al estado de la boleta, los empleados le indicaron que debía dirigirse a otro lugar para regularizar su situación, respuesta que desató la indignación de la protagonista.

Visiblemente alterada, la mujer comenzó a increpar a viva voz tanto al personal municipal como a los demás ciudadanos que hacían fila en el lugar. En medio de los gritos, se la escuchó interpelar desesperadamente a los presentes preguntando: "¿Cuál es el delito?". La situación escaló a tal punto que la mujer exteriorizó un grito sostenido que se extendió por varios segundos sin cesar, ante la mirada atónita de los testigos que no lograban dar crédito a lo que presenciaban.

A pesar de la presencia de un efectivo policial en el recinto y de los intentos de otros vecinos por calmarla, la señora continuó con su reclamo enérgico. La contribuyente exigía que se le informara el monto exacto de la deuda y rechazaba de forma tajante la posibilidad de trasladarse a otro punto de cobro. "Díganme cuál es el monto que tengo que pagar la factura y lo tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil", sentenció con firmeza durante el altercado.

Ante la repercusión que tomó la secuencia de video en el ámbito público, desde la Municipalidad de Quilmes emitieron una aclaración oficial sobre el trasfondo del conflicto. Fuentes municipales precisaron que el cobro en esa instancia dependía directamente de la empresa proveedora del servicio de electricidad, dado que la factura en cuestión ya había superado su fecha de vencimiento. Por este motivo administrativo, el trámite no podía completarse en las dependencias del Palacio Municipal, explicación que, pese a ser técnica, no fue suficiente para contener la angustia y el reclamo de la vecina en el momento del estallido.