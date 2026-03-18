Ariel Hartlich presentará "El mago sin rostro: Poemas del Sur"

El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Lo que dejó el lanzamiento de la usina de ideas de Kicillof, con una fuerte mirada nacional
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Piovi destacó la efectividad y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"
VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
El estacionamiento medido de La Plata ya cuesta más caro: subió a $1.000 en hora pico
Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Alak recorrió las obras de una escuela de Gonnet e inauguró una pavimentación clave para su acceso
Las PASO, en la mira: el Gobierno acelera la reforma electoral y negocia cambios
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
Protesta docente con la marchas de antorchas y el paro sigue paralizando facultades y colegios de la UNLP
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 18 de marzo
Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El escritor y académico quilmeño Ariel Hartlich presentará su más reciente trabajo literario titulado "El mago sin rostro: Poemas del Sur" el próximo viernes 20 de marzo a las 20 en la sede del Colegio de Abogados de Quilmes (CAQ), ubicada en la calle Alvear 414 de nuestra ciudad. El encuentro, organizado por el Departamento de Cultura de la mencionada institución, será de entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
La jornada contará con una estructura multidisciplinaria que incluirá la participación de diversas figuras del ámbito artístico y periodístico. La doctora Paula Rivero será la encargada de brindar los comentarios sobre la obra, mientras que la ilustradora Male H. A. y el músico Adrián Mandieta aportarán sus intervenciones visuales y sonoras respectivamente. La lectura de los poemas estará a cargo de la periodista y locutora Any Santillana, integrante del Círculo de la Prensa Regional, y del poeta criollo Claudio Barber. Asimismo, se prevé una participación especial de Amalia Hartlich desde La Habana, Cuba.
"El mago sin rostro" constituye el cuarto poemario de Hartlich y se presenta como una profunda obra lírica arraigada en la geografía austral argentina, dando continuidad a su línea de investigación sobre la geocultura del sur. El libro, que consta de 68 páginas y ha sido editado en formato digital, integra 29 poemas ilustrados por Male H. A. y Amalia, los cuales ya pueden adquirirse a través de la tienda virtual de "El ojo austral".
La estructura del texto se divide en tres secciones cronológicas que marcan la evolución del pensamiento del autor. La primera parte, denominada “Deceso de siglo”, reúne poesías inéditas escritas a finales de la década del 90. La segunda, “Días de Malena”, se vincula al inicio del siglo XXI y recopila vivencias del autor en tierras cubanas. Finalmente, la sección “Retoño de tranvía” abarca las últimas dos décadas, enfocándose en la consolidación de un pensamiento netamente austral y bonaerense.
Ariel Hartlich posee una destacada trayectoria académica y profesional en la región. Es Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), además de profesor, licenciado en Educación, técnico químico e investigador independiente en temáticas de geopolítica del bicontinentalismo argentino y peronismo. Con esta nueva publicación, el autor reafirma su compromiso con la identidad quilmeña y del sur bonaerense, sumando este título a sus obras anteriores: "Enzo Aguirre-La historia ésta" (1996); "Querencias, válvulas, transistores y chips" (1997) y "Poemario para Amalia" (2003).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí