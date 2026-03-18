Ariel Hartlich presentará "El mago sin rostro: Poemas del Sur"

El escritor y académico quilmeño Ariel Hartlich presentará su más reciente trabajo literario titulado "El mago sin rostro: Poemas del Sur" el próximo viernes 20 de marzo a las 20 en la sede del Colegio de Abogados de Quilmes (CAQ), ubicada en la calle Alvear 414 de nuestra ciudad. El encuentro, organizado por el Departamento de Cultura de la mencionada institución, será de entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La jornada contará con una estructura multidisciplinaria que incluirá la participación de diversas figuras del ámbito artístico y periodístico. La doctora Paula Rivero será la encargada de brindar los comentarios sobre la obra, mientras que la ilustradora Male H. A. y el músico Adrián Mandieta aportarán sus intervenciones visuales y sonoras respectivamente. La lectura de los poemas estará a cargo de la periodista y locutora Any Santillana, integrante del Círculo de la Prensa Regional, y del poeta criollo Claudio Barber. Asimismo, se prevé una participación especial de Amalia Hartlich desde La Habana, Cuba.

"El mago sin rostro" constituye el cuarto poemario de Hartlich y se presenta como una profunda obra lírica arraigada en la geografía austral argentina, dando continuidad a su línea de investigación sobre la geocultura del sur. El libro, que consta de 68 páginas y ha sido editado en formato digital, integra 29 poemas ilustrados por Male H. A. y Amalia, los cuales ya pueden adquirirse a través de la tienda virtual de "El ojo austral".

La estructura del texto se divide en tres secciones cronológicas que marcan la evolución del pensamiento del autor. La primera parte, denominada “Deceso de siglo”, reúne poesías inéditas escritas a finales de la década del 90. La segunda, “Días de Malena”, se vincula al inicio del siglo XXI y recopila vivencias del autor en tierras cubanas. Finalmente, la sección “Retoño de tranvía” abarca las últimas dos décadas, enfocándose en la consolidación de un pensamiento netamente austral y bonaerense.

Ariel Hartlich posee una destacada trayectoria académica y profesional en la región. Es Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), además de profesor, licenciado en Educación, técnico químico e investigador independiente en temáticas de geopolítica del bicontinentalismo argentino y peronismo. Con esta nueva publicación, el autor reafirma su compromiso con la identidad quilmeña y del sur bonaerense, sumando este título a sus obras anteriores: "Enzo Aguirre-La historia ésta" (1996); "Querencias, válvulas, transistores y chips" (1997) y "Poemario para Amalia" (2003).