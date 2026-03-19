La guerra dio vuelta todo: hay claros ganadores y perdedores

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Luis Varela
eleconomista.com.ar
Con costos y estrategias absolutamente desiguales, la Guerra en Irán se sigue desarrollando y frente a un mundo que siente riesgo de entrar en estanflación a la vuelta de la esquina, estos pocos días de bombardeos y de bloqueo del Golfo Pérsico, en el estrecho de Ormuz, está dejando grandes ganadores y perdedores.
Hasta fines de enero el mundo presentaba un cuadro de situación bien concreto: dólar mundial en baja, récords sucesivos tanto para el oro como para la plata y para varias Bolsas del planeta, criptomonedas para abajo, con granos y metales básicos en tendencia prácticamente lateral, es decir con pocas variantes.
Pero entre febrero y lo que va de marzo, todas las variables se dieron vuelta. Lo que tuvo más impacto fue, naturalmente el petróleo, que casi duplicó su valor de 55 a más de 100 dólares por barril.
Pero además del petróleo hay otras variables inesperadas que también están muy para arriba: hay suba consistente para los granos y llamativo avance del dólar mundial contra casi todas las monedas. Al tiempo que los bonos de todas partes están en general débiles, las Bolsas están perdiendo casi todo lo que habían ganado últimamente. E, inesperadamente, lo que está resucitando es el Bitcoin y otras criptomonedas.
Ahora bien, para sorpresa de propios y extraños, otro de los valores que increíblemente está siendo muy beneficiado en todo este escenario es nada menos que el peso argentino. A nivel local todos los dólares siguen muy flojos, pese a la inflación persistente. Al punto que en lo que va de 2026 el dólar sube casi 3% contra el euro, 2% contra el yen y la libra y 1,6% en Chile, Pero el billete verde cede 0,1% en México, 1,5% en China, 3% en Brasil y tiene un notable derrape del 4,5% en Argentina.
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Y, mientras el dólar oficial retrocede en el mercado local, los que están haciendo carry trade con tasas de entre 2,1 y 2,4% mensual se están alzando por ahora con grandes ganancias en dólares. Pero, como contracara, esos fondos están perdiendo terreno contra la inflación. O sea, los que tienen pesos en los bancos están ganando si hacen la cuenta en dólares, pero van perdiendo poder de compra, en una jugada que nadie puede asegurar cuánto tiempo más va a durar.
La situación de un petróleo tan firme, y sin que nadie pueda asegurar cuánto tiempo más va a durar el conflicto, el precio del combustible sigue subiendo en Estados Unidos y la inflación norteamericana tiene riesgos de volver a subir. Al punto que la herramienta CME FedWatch (una aplicación que anticipa lo que puede pasar con los fondos federales norteamericanos) determinó que la probabilidad de recorte de tasas en la Fed es consistente recién a partir de diciembre, dentro de nueve meses.
Sin embargo, mientras el dólar global se sigue afirmando, el mercado cambiario local sigue horizontal, como si la alta inflación de febrero y lo que se espera para marzo no tenga ninguna importancia.
Después del IPC de febrero y de la última buena licitación de deuda, persiste una lenta baja de la tasa de los plazos fijos: por plata chica el premio bajó de 26,5 a 26,4% anual (21% en bancos grandes y 32% por plata chica) y por plata grande se siguió pagando 35,8% anual.
Más allá de todos estos números, lo que manda sobre toda la tendencia es el precio de los commodities.
“Además del petróleo hay otras variables inesperadas que también están muy para arriba”
POR MES*
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