Audiencia clave por la muerte de Eugenia Carril

La causa por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años embestida y abandonada en 3 y 96 cuando volvía de la facultad, sumará esta jornada un capítulo clave: en los Tribunales de La Plata se llevará adelante una audiencia, instancia en la que el único acusado, de 41 años, estará presente y dará su versión. Hablamos de Julio Cornelio Guerra Torres (41), un pintor de nacionalidad peruana.

Según consta en la resolución, el imputado será llevado desde la dependencia donde se encuentra alojado, a fin de garantizar su comparecencia en la audiencia. En ese marco, se espera que pueda dar su versión de los hechos ante el juez interviniente, mientras su situación procesal sigue bajo análisis.

El acto fue dispuesto tras un pedido formulado por su defensora particular, la Dra. Solange Alonso Barnetche, y ya fueron notificadas todas las partes: la propia letrada, el Dr. Fabián Musto -quien representa a la familia de la víctima-, y la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, junto con las dependencias correspondientes.

La audiencia se desarrollará en un momento clave del expediente. Días atrás, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado y la elevación a juicio de la causa, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para sostener la imputación por la muerte de la joven. En paralelo, la familia de Carril convocó a quienes deseen acompañar su reclamo de justicia a concentrarse en la puerta de los Tribunales durante la audiencia.