El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años
El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años
Gran parte de La Plata estuvo sin agua y se va normalizando el suministro
Corte en pleno centro de La Plata: ex empleados de Fate marcharon desde la Legislatura hasta Plaza Moreno
El FMI destacó que Argentina afronta "relativamente bien" la guerra en Medio Oriente
Un hombre le dio tres puñaladas a su pareja y casi la mata en La Plata
Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”
Denuncian que Adorni tiene una casa en un country sin declarar
Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”
Stevie Young, guitarrista de AC/DC tuvo que ser internado en Buenos Aires
Autopista: cuáles son las empresas que buscan construir el nuevo acceso de diagonal 74
"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas
El guiño futbolero de Cami Homs : su hijo con De Paul, con la camiseta de Estudiantes
Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica
¡Alivio! Apareció con vida Esmeralda, la nena de Córdoba que tuvo en vilo al país
Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata
Macri: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"
VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra
¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo
La sobreprotección, un problema familiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección
“Un precio inimaginable”: habló la mujer del video de Coldplay
La Provincia mejoró la oferta salarial a judiciales, que van a asamblea con críticas por la ausencia de la Corte
A 50 años del Golpe, la Iglesia dijo que "volvemos a decir Nunca Más" y advirtió sobre "una tendencia creciente al autoritarismo"
Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR
Por el apagón del verano en La Plata sólo se inició un sumario contra Edelap
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Ex combatientes de Malvinas se concentraron frente a la Gobernación para exigir ser reconocidos y atendidos
400 nuevos profesionales comenzaron prácticas en hospitales y centros de salud bonaerenses: qué es el programa de Pre-residencias
¡Bombazo en Gran Hermano Generación Dorada!: quedaron todos los participantes nominados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ex presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el PRO no coincide en todo con el gobierno del presidente Javier Milei pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver”, al afirmar que el partido amarillo “no nació sólo para ganar una elección”.
Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de los miembros del gabinete del Gobierno nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión.
“No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, dijo y agregó: “Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”.
Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó a Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.
El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados, senadores y legisladores provinciales para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Por su parte, Jorge Macri sostuvo que el país se encuentra “en un momento bisagra” y señaló que desde su espacio trabajarán para que Argentina “salga adelante” y “no vuelva más atrás”. “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”, agregó.
“Nuestro espacio no administra la inercia: da discusiones difíciles y transforma. Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona. Sin el PRO no existiría la Ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo”, planteó el jefe de Gobierno porteño.
También estuvo la ex gobernadores bonaerense María Eugenia Vidal, quien aseguró que en el 2027 “van a volver a ser protagonistas”. Asimismo, manifestó que desde la fuerza deben pensar y proyectar las bases “de este mundo nuevo que se está reconfigurando” y ”traérselo” a los ciudadanos argentinos.
“Tenemos que hacerlo desde el Estado. Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo, dejar atrás las discusiones que otros países dejaron atrás, apoyar lo que está bien y plantear el futuro. Desde el PRO, tenemos que salir contagiar a la gente que está afuera. Salir a la calle convencidos de que defendemos el mejor proyecto y volver entusiasmar a otros”, afirmó.
Otro de los oradores fue Cristian Ritondo, actual presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y quien, pese a su acercamiento a La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que “ninguna reforma” que impulsó el Gobierno “podría haber sido posible sin la ayuda del PRO”.
El PRO realizó su plenario del Consejo Nacional para fortalecer su estructura partidaria y diseñar su estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2027, en un encuentro que implicó la reaparición de Macri en una actividad partidaria.
Previo a su discurso de cierre, Macri había participado de una entrevista en la previa del evento desde un streaming propio denominado ‘Protagonistas del Futuro’, donde calificó a su espacio como una fuerza “confiable y predecible”.
Con un aire muy similar al de su campaña del 2015, al ex mandatario se lo vio distendido y confiado en que un país diferente es posible en el 2027 porque “siempre hay esperanza de que se puede un futuro mejor”. También sostuvo que el PRO está “vigente” a pesar de estar “un poquito más viejitos”.
“Siempre fui honesto. Desde el PRO le decimos a la gente pasa esto y hay que trabajar y no vender espejitos de colores como hace el populismo todo el tiempo y después vuela todo por el aire. Este es el camino a la felicidad”, señaló.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí