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La Ciudad |ENTRE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y LA BAJA DE NATALIDAD

Sin banco: la otra cara de la crisis de vacantes

Tras el cierre de un colegio de Los Hornos, una familia no consigue un lugar. Mientras, en el Nivel Inicial faltan chicos y cierran salas

Sin banco: la otra cara de la crisis de vacantes

El colegio de 158 entre 66 y 67 cerró este año / EL DIA

19 de Marzo de 2026 | 02:44
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Tiene 14 años y debería cursar tercer año, pero aún no empezó las clases. La historia de Olivia, vecina de Los Hornos, le pone rostro a una problemática en avance en el sistema educativo: el desamparo de alumnos tras el cierre abrupto de instituciones educativas y el de las instituciones que buscan estudiantes para evitar cierres.

La adolescente asistía al Colegio Cristiano Cielos Abiertos, que bajó sus persianas a mediados de febrero por asfixia económica y baja matrícula, dejando a las familias a la deriva a días del inicio del ciclo lectivo.

“Ya no sé qué hacer”, había confesado ayer por la mañana la mamá de Olivia a este diario. Tras meses de incertidumbre y de integrar infructuosas listas de espera en escuelas públicas y privadas, la visibilización del caso trajo un alivio parcial: “Me llamaron de la Secundaria Media N° 3 para una entrevista. No sé qué pasó con los otros padres de Cielos Abiertos, si habrán conseguido vacante”.

El caso de Olivia no es aislado. El sistema educativo platense viene sufriendo sacudones recientes: a fines de diciembre, el Colegio Universitas cerró su nivel primario sin previo aviso. Poco después, Cielos Abiertos anticipó el cierre de su primaria antes del cese total de actividades. Golpea la crisis y en otra punta del sistema, la baja natalidad. Se asocia con eso el caso de los jardines de infantes públicos y privados que no consiguen chicos y cierran cursos.

Perpetuo Lentijo, titular de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), analizó que la oferta nunca excedió la demanda en la Ciudad. “No sobran colegios privados. Cuando una escuela cierra, la presión sobre las vacantes se duplica”, concluyó.

Según Lentijo, el en el secundario, donde se da una “pirámide invertida”: la caída de la natalidad vacía las aulas de jardín, mientras que en secundaria aún se concentran cohortes numerosas de años anteriores que el sistema no logra absorber. “Hay escuelas que reducen cursos en primaria por falta de chicos, pero la saturación en los niveles superiores es total”, señaló.

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El directivo alertó que el escenario es frágil, especialmente para instituciones sin aporte estatal que enfrentan una crisis estructural de financiamiento. “Si no hay recursos o matrícula, el problema se reproduce y el riesgo de nuevos cierres en los próximos años es inminente”, concluyó.

 

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