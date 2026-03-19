Sin banco: la otra cara de la crisis de vacantes

Condenan a la Fundación de Ingeniería: “No es una simple entidad privada”
Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF
Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Nuevo viaje al exterior, esta vez a Hungría por un congreso liberal
Lanzan un sistema de seguridad que conecta al 911 con el SAME y el COM
Sueños compartidos: por qué Macri apuntó contra Alberto Fernández
Exenciones de tasas, entre los proyectos de la oposición en el Concejo
Menos escrituras e hipotecas: descenso de operaciones inmobiliarias
Los árboles de la vereda en riesgo y la responsabilidad, en disputa
La actualización de alquileres entró en una “meseta” en la Ciudad
Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el cierre de un colegio de Los Hornos, una familia no consigue un lugar. Mientras, en el Nivel Inicial faltan chicos y cierran salas
Tiene 14 años y debería cursar tercer año, pero aún no empezó las clases. La historia de Olivia, vecina de Los Hornos, le pone rostro a una problemática en avance en el sistema educativo: el desamparo de alumnos tras el cierre abrupto de instituciones educativas y el de las instituciones que buscan estudiantes para evitar cierres.
La adolescente asistía al Colegio Cristiano Cielos Abiertos, que bajó sus persianas a mediados de febrero por asfixia económica y baja matrícula, dejando a las familias a la deriva a días del inicio del ciclo lectivo.
“Ya no sé qué hacer”, había confesado ayer por la mañana la mamá de Olivia a este diario. Tras meses de incertidumbre y de integrar infructuosas listas de espera en escuelas públicas y privadas, la visibilización del caso trajo un alivio parcial: “Me llamaron de la Secundaria Media N° 3 para una entrevista. No sé qué pasó con los otros padres de Cielos Abiertos, si habrán conseguido vacante”.
El caso de Olivia no es aislado. El sistema educativo platense viene sufriendo sacudones recientes: a fines de diciembre, el Colegio Universitas cerró su nivel primario sin previo aviso. Poco después, Cielos Abiertos anticipó el cierre de su primaria antes del cese total de actividades. Golpea la crisis y en otra punta del sistema, la baja natalidad. Se asocia con eso el caso de los jardines de infantes públicos y privados que no consiguen chicos y cierran cursos.
Perpetuo Lentijo, titular de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), analizó que la oferta nunca excedió la demanda en la Ciudad. “No sobran colegios privados. Cuando una escuela cierra, la presión sobre las vacantes se duplica”, concluyó.
Según Lentijo, el en el secundario, donde se da una “pirámide invertida”: la caída de la natalidad vacía las aulas de jardín, mientras que en secundaria aún se concentran cohortes numerosas de años anteriores que el sistema no logra absorber. “Hay escuelas que reducen cursos en primaria por falta de chicos, pero la saturación en los niveles superiores es total”, señaló.
LE PUEDE INTERESAR
Los árboles de la vereda en riesgo y la responsabilidad, en disputa
LE PUEDE INTERESAR
Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón
El directivo alertó que el escenario es frágil, especialmente para instituciones sin aporte estatal que enfrentan una crisis estructural de financiamiento. “Si no hay recursos o matrícula, el problema se reproduce y el riesgo de nuevos cierres en los próximos años es inminente”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí