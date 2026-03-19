Menos escrituras e hipotecas: descenso de operaciones inmobiliarias

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El colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires informó que disminuyeron las operaciones en febrero. Hubo baja anual y mensual. Hay disparidad de lecturas entre los martilleros sobre la actualidad del mercado
En la provincia de Buenos Aires se registró una baja anual y mensual en las operaciones de compraventa de inmuebles, según la estadística que elabora en forma periódica el colegio de Escribanos bonaerense.
La entidad profesional informó que durante febrero se registraron 7.655 compraventas de inmuebles en la Provincia. La cifra representó un descenso del 4 % interanual respecto a las 7.952 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.
En la comparación intermensual, se observó un aumento del 18 % frente a enero, cuando se habían contabilizado 6.495 escrituras.
En cuanto a las hipotecas, durante febrero se firmaron 1.046 actos, lo que implicó una baja interanual del 26 % respecto al mismo mes de 2025. En comparación con enero, en tanto, se verificó un descenso del 13 %.
Entre los martilleros platenses hay visiones diferentes sobre el fenómeno.
La martillera pública Estela Valverde indicó que “entre enero y febrero prácticamente no hubo consultas ni operaciones por créditos hipotecarios” y agregó que “hay consultas por inmuebles que ronda los 50.000 dólares, pero se cerraron pocas operaciones”.
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Por su parte, la martillera Mirta Líbera dijo que “hubo un leve descenso de la actividad. Tal vez es transitorio. Hay algunas opiniones especializadas que pronostican un buen año. Así que esperamos que eso ocurra”.
Por su parte, la martillera pública Gisela Agostinelli dijo que “el mercado de la compraventa está activo. Hay demanda. Los valores están estables y las mayores consultas son por monoambientes y departamentos de un dormitorio”.
La profesional añadió que “el mercado inmobiliario en La Plata atraviesa un momento positivo , y viene recuperándose con un crecimiento en el número de ventas, impulsado por el crédito hipotecario”.
Según los martilleros consultados, el casco urbano concentra la mayor demanda de departamentos. En City Bell, Gonnet y Villa Elisa lo que genera más consultas son por lotes y casas.
También se mencionó entre los operadores del sector, que la venta de propiedades usadas avanza con dinamismo aunque el sector de la construcción es el que está enfrentando más dificultades por el aumento en los costos en esa actividad.
Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del segundo mes del año: “Los números de febrero muestran un nivel de actividad que registra una leve baja interanual en compraventas y una disminución más marcada en hipotecas”, señaló.
Además, agregó: “Habrá que observar cuál será la dinámica de los próximos meses, esperando una recuperación de las operaciones con crédito hipotecario, que son el motor del sector”.
Según valores estimativos, los monoambientes se mueven entre los 28.000 y 40.000 dólares; el departamento de un dormitorio, oscila entre los 42.000 y 58.000 dólares; y para aquellas unidades de dos dormitorios, que captan tanto a familias jóvenes como a inversores de mayor escala, los precios parten desde los 60.000 hasta los 85.000 dólares.
Aclaran las fuentes consultadas que esos números varían, dependiendo del confort y de si cuentan con el codiciado balcón o espacio abierto, por ejemplo.
Lo que ofrece mejor relación entre ubicación y precio real es lo que más se demanda en el mercado. Además de la ubicación y el valor de venta, un factor que define la concreción de las operaciones en el casco urbano es el peso de las expensas en la rentabilidad final. En zonas de alta demanda como Barrio Norte o las adyacencias a las facultades de Medicina y Ciencias Naturales, los inversores analizan hasta el más mínimo detalle el costo de mantenimiento de las unidades.
Un departamento con expensas moderadas no solo es más fácil de alquilar a los estudiantes universitarios, sino que asegura que el retorno de la inversión no se licúe en gastos comunes, especialmente en edificios que carecen de servicios de lujo pero ofrecen seguridad y eficiencia funcional, se analiza entre operadores inmobiliarios.
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