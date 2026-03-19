Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?
Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?
Denuncian que Adorni tiene una casa en un country sin declarar
Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata
Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”
La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra
¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo
El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección
“Un precio inimaginable”: habló la mujer del video de Coldplay
La Provincia mejoró la oferta salarial a judiciales, que van a asamblea con críticas por la ausencia de la Corte
Autopista: cuáles son las empresas que buscan construir el nuevo acceso de diagonal 74
Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR
Por el apagón del verano en La Plata sólo se inició un sumario contra Edelap
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
400 nuevos profesionales comenzaron prácticas en hospitales y centros de salud bonaerenses: qué es el programa de Pre-residencias
¡Bombazo en Gran Hermano Generación Dorada!: quedaron todos los participantes nominados
Sabrina Rojas comenzó un romance con un ex jugador de Estudiantes
El verano tiene las horas contadas y se espera un jueves fresco pero con sol: ¿el otoño llega con tormentas?
Ladrones se llevaron una caja fuerte de 200 kilos en otro golpe a comerciantes de La Plata
Activan el alerta Sofía por la desaparición de Esmeralda Pereyra López, de apenas 2 años
Exenciones de tasas, entre los proyectos de la oposición en el Concejo
Radiografía del desempleo en la Región, que llegó al 9,5% y está al tope del ranking del país
Sigue el paro en la UNLP y los universitarios definen el plan de protestas
Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF
Entraron de madrugada, desvalijaron una casa y provocaron destrozos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 19 de marzo
Así será el sistema de seguridad "multiagencia" de La Plata: conecta al 911 con el SAME y el COM
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Kristin Cabot rompió el silencio. ¿Quién? Es la mujer capturada infraganti por una “kisscam” engañando a su marido en un recital de Coldplay. Frente a Oprah, dijo que estaba separada de su ex marido. Mientras que con su jefe, Andy Byron, el hombre del video y también en pareja, “pasamos muchísimo tiempo juntos, hablando hasta diez veces por día” en el trabajo. Él, dijo ella, también se estaba separando.
Decidieron ir al recital juntos, mientras comenzaban una relación. “Cometí un error, no debería haber salido con mi jefe, pero no merezco morir por eso. No merecía que la gente me amenace de muerte a mí y a mis hijos. Pagué un precio inimaginable“, dijo.
Y confesó: “No volví a comunicarme con Andy. Hubo una gran falta de honestidad e integridad. Sabiendo todo lo que me pasó, él se quedó en silencio; esa no es una cualidad que busque ni siquiera en un amigo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí