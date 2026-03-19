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Espectáculos |NOTAS MUSICALES

“Un precio inimaginable”: habló la mujer del video de Coldplay

“Un precio inimaginable”: habló la mujer del video de Coldplay
19 de Marzo de 2026 | 03:12
Edición impresa

Kristin Cabot rompió el silencio. ¿Quién? Es la mujer capturada infraganti por una “kisscam” engañando a su marido en un recital de Coldplay. Frente a Oprah, dijo que estaba separada de su ex marido. Mientras que con su jefe, Andy Byron, el hombre del video y también en pareja, “pasamos muchísimo tiempo juntos, hablando hasta diez veces por día” en el trabajo. Él, dijo ella, también se estaba separando.

Decidieron ir al recital juntos, mientras comenzaban una relación. “Cometí un error, no debería haber salido con mi jefe, pero no merezco morir por eso. No merecía que la gente me amenace de muerte a mí y a mis hijos. Pagué un precio inimaginable“, dijo.

Y confesó: “No volví a comunicarme con Andy. Hubo una gran falta de honestidad e integridad. Sabiendo todo lo que me pasó, él se quedó en silencio; esa no es una cualidad que busque ni siquiera en un amigo”.

 

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