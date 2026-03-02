De la mano de Di María Central ganó otro clásico

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Rosario Central derrotó a Newell’s por 2-0 en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía y que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa. Los goles fueron convertidos por Ángel Di María y el delantero Enzo Copetti. Con el triunfo, el Canalla alcanzó la cuarta posición de la zona B del Apertura con 14 puntos, mientras que su rival quedó último y en zona de descenso.
Central abrió el marcador a los seis minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda al segundo palo, que el delantero Alejo Véliz bajó hacia atrás para la llegada de Di María, libre de marca, que remató de volea con un tiro bajo.
A los 35 minutos, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado al segundo para la llegada del delantero Enzo Copetti, que le ganó el duelo físico a su marcador y empujó la pelota al gol para marcar el 2-0.
Central ha ganado los últimos seis clásicos disputados (Copa de la Liga 2023, Copa de la Liga 2024, Liga Profesional 2024, Apertura 2025, Clausura 2025 y este Apertura 2026).. Además no pierde en el Coloso desde el año 2008. Ya son 18 años de invicto en territorio rival. Y con este resultado, amplió su ventaja en el historial general a 22 partidos (99 victorias frente a 77 de Newell’s)
Newell’s (0): Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Goitea, Risso Patrón; Regiardo, Rodrigo Herrera, Acuña; Luciano Herrera, Juan Ramírez, Walter Núñez. DT: Frank Kudelka.
Rosario Central (2): Jeremías Ledesma; Coronel, Ovando, Gastón Ávila, Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Di María, Julián Fernández; Véliz. DT: Jorge Almirón.
Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina
Goles: ST 6’ Ángel Di María (RC), 35’ Enzo Copetti (RC).
Cambios: ST Cabrera x Armando Méndez (N), 13’ Hoyos por Acuña (N); 16’ Campaz x Di María (RC); 21’ Orozco por Núñez (N) y García por Ramírez (N), 30’ Russo por Risso Patrón (N); Navarro por Pizarro (RC), Duarte por Fernández (RC) y Copetti por Véliz (RC), 39’ Fernández por Franco Ibarra (RC).
