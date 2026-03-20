La cuenta regresiva ya empezó: el rock toma Baradero con una grilla imponente

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Cada vez falta menos para que vuelva a latir el corazón del rock en la provincia de Buenos Aires. La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece: el 3 y 4 de abril, el Anfiteatro Municipal será nuevamente el lugar de una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero ritual colectivo. Rock en Baradero 2026 ya está en marcha y promete una edición histórica.
Consolidado como el festival de rock más importante de la provincia, este encuentro vuelve a convocar a miles de fanáticos con una propuesta imponente: dos días a puro rock, tres escenarios en simultáneo y una grilla potente que reúne a algunas de las bandas más emblemáticas de la escena nacional y regional. En lo más alto del line up se destacan nombres que marcaron generaciones y siguen vigentes con una fuerza arrolladora: Las Pelotas, La Vela Puerca, Babasónicos, Guasones, Rata Blanca, Catupecu Machu, entre muchos otros artistas que completan una programación diversa, vibrante y de alto nivel.
Pero Rock en Baradero es mucho más que música. Es una celebración que desde hace más de una década construye comunidad, reúne generaciones y propone un espacio donde el encuentro es protagonista. Tal como lo anticipa su espíritu, el predio está pensado para vivir una experiencia integral: además de una grilla impactante, el festival despliega una propuesta gastronómica de primer nivel, con opciones para todos los gustos, y una amplia oferta de recreación que enriquece cada momento.
El entorno natural, a orillas del río, suma un marco inigualable para desconectar de la rutina y sumergirse en dos jornadas memorables. Es un plan que invita a parar el tiempo, a reencontrarse con amigos, a descubrir nuevas bandas y a vibrar con los clásicos de siempre.
En su última edición, el festival reunió miles de personas y agotó localidades, consolidando su lugar como uno de los eventos más convocantes del país. Este 2026, la promesa es redoblar la apuesta y quedan las últimas entradas disponibles a través de livepass.com.ar
Porque si algo define a Rock en Baradero es esa energía única que se genera cuando miles de personas se encuentran por una misma pasión. Y ahora, con la fecha cada vez más cerca, la certeza es una sola: se vienen dos días inolvidables, con una propuesta impecable y el rock como protagonista absoluto.
POR MES*
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