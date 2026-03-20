Chuck Norris: su vida a través del deporte y la actuación

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El actor estadounidense falleció a los 86 años tras haber estado hospitalizado en Hawái
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El actor estadounidense Chuck Norris, quien falleció a los 86 años tras haber estado hospitalizado en Hawái, era también cinturón negro en Karate, Taekwondo, Tang Soo Do, Jiu-jitsu brasileño y Judo .
Además de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el actor se abocó de lleno al deporte y ganó muchos campeonatos de artes marciales, a lo que, luego fundó su propia disciplina llamada Chun Kuk Do.
En este sentido, el estadounidense fue campeón mundial de Karate Do en 1978, exmilitar y fundador de una asociación de su propio arte marcial.
¿Cuáles fueron las participaciones que tuvo en la pantalla?
Series
Walker, Texas Ranger (1993–2001)
Sons of Thunder (1999)
Karate Kommandos (1986)
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Películas
The Wrecking Crew (1968)
El Furor del Dragón (1972)
La venganza del Super Octagon (1974)
Breaker! Breaker! (1977)
A Arte de Matar (1977)
Los héroes visten de negro (1978)
Fuerza de uno (1979)
Octagón (1980)
Ojo por ojo (1981)
Marcado para morir (1982)
Silent Rage (1982)
McQuade el lobo solitario (1983)
Perdido en acción (1984)
Código de silencio (1985)
Invasión U.S.A. (1985)
Prisionero de guerra 2: Desaparecido en acción (1985)
Fuerza Delta (1986)
Firewalker (1986)
Prisionero de guerra 3 (1988)
El héroe y el terror (1988)
Delta Force 2 (1990)
El ganador (1991)
Juntos para vencer (1992)
El vengador despiadado (1994)
Top Dog (1995)
El guerrero del bosque (1996)
Logan's War: Bound by Honor (1998)
El hombre del presidente (2000)
The President's Man 2: A Line in the Sand (2002)
Las campanas de la inocencia (2003)
Pelotas en juego (2004)
The Cutter (2005)
Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005)
Los indestructibles 2 (2012)
Vaqueras y ángeles (2012)
Agent Recon (2024)
Zombie Plane (2026)
Documentales / participaciones
Bruce Lee: El hombre y su leyenda (1973)
Bruce Lee: la leyenda (1984)
Bruce Lee: La maldición del dragón (1993)
Mystic Origins of the Martial Arts (1998)
Bruce Lee: el viaje de un guerrero (2000)
Yo soy Bruce Lee (2012)
Be Water (2020)
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