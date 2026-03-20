Este finde XXL se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

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■ Hoy
Ópera
Estaba la madre.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.
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Agenda de Buenos Aires
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Guía de cines
Música
Ariel Prat.- A las 21 en Esquina América, 18 y 71.
Tigre Ulli + Extras.- A las 20 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.
Ornella Corei + Rebeca Arens + Martina.- A las 20 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.
John Scofield Music Trío.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Fulanas Trío.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, música sudamericana.
Bersuit Vergarabat.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Sergio Pángaro.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Derecho Viejo.- A las 20 en el Grand Brizo, 51 esquina 9, tango.
Danza
Hernán Piquín.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “Me verás volver”, que rinde homenaje a Soda Stéreo.
Cine
The bewilderment of chile.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucía Seles.
Invisibles.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Entrada gratuita.
Desbarrancada.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Guadalupe Yepes.
Cuando Harry conoció a Sally.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rob Reiner.
Exposiciones
Domus Dei.- Quedó inaugurada en el Museo Eclesiástico de la Catedral, 14 entre 51 y 53, al muestra de dibujo y pinturas de Gustavo Navone. Hasta el 17 de mayo.
Teatro
Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Tengo Data.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, show de humor de Pablo Cordonet.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Checho Falco y Julián Dorati.
La más fuerte.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, obra de August Strindberg, dirigida por Piedad Eugenia Jurado Ramírez, a cargo del grupo teatral TICH.
Cuadriláteros 4.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. Dirección: Gastón Marioni y Alejandra Bignasco.
¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 y 36, con dirección de Nahuel Lopez.
Fotogénesis.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia de Lisandro Fernández y dirección de Micaela Tristan.
Las canciones favoritas en el álbum de alguien más.- A las XX en Tentempié, 66 entre 11 y 12. Escrita y dirigida por Javier Noriega.
■ Mañana
Ópera
Estaba la madre.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.
Música
Noelia Sinkunas.- A las 20 en el Club Unión y Perseverancia, 13 y 153, Berisso, presenta su nuevo disco, “Las cuatro estaciones”.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65.
Martín Catoira.- A las 21 en 71 entre 17 y 18.
Jazz de París.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Homenaje a Miguel Abuelo.- A las 21 en 56 entre 8 y 9.
Diego Martez.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Los Espíritus.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
De acá.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528, homenaje al rock nacional.
Calabaza MIDI + Okalacumba.- A las 19 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, reggae, afrobeat y ritmos rioplatenses.
Cine
The bewilderment of chile.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucía Seles.
El Rey Mono - Caos en el Cielo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Wan Laiming
Eventos
Festival por los Derechos Humanos.- A las 18 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6, en vísperas del 50 aniversario del golpe, feria de emprendedores, stands interactivos, música en vivo con Alejandro “Negro” Duarte y Gastón “Tato” Ibarguren, y lectura de poemas de Ana M. Ponce y Daniel Omar Favero. Entrada libre y gratuita.
Literarias
La llorería.- A las 18.30 en la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, 3 entre 51 y 53, presentación del libro de Martín Sivak, con presencia del autor junto a Valeria Saguer, reconocida docente de la UNLP, investigadora y crítica literaria de nuestra ciudad.
Teatro
Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Hector Grimberg.
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Golden Hits”, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Fran Laplagne.
Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, 11 entre 58 y 59, recital biográfico para cantante, piano, violín, cello, clarinete y acordeón. La obra de teatro musical relata la vida extraordinaria de la cantante judía Isa Kremer. Con Elke Aymonino. Dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.
La ballena.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Julio Chávez.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y dirección: Gastón Marioni.
Ecos de otros tiempos.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y Dirección: Liliana Adi.
Narices negras, historias de Cromañón.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, a cargo del Grupo Almas, con dirección de Ceci Rossini y Marcela Curci.
■ Domingo
Ópera
Estaba la madre.- A las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.
Música
Los del Suquía.- A las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, conjunto folklórico creado en el año 1960.
Green River Band.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
Bestia Bebé.- A las 20.30 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, junto a una banda sorpresa.
Ensamble Doble A: Amamos a Astor.- A las 20.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, con Laura Albarracín como invitada.
Dúo Biandazo.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, Ana Paula Campanaro, piano, e Italo Segovia, guitarra, interpretarán clásicos del repertorio nacional y versiones con arreglos e improvisaciones de obras del acervo popular: Piazzolla, Gardel, Ramón Ayala, entre otros. Entrada libre y gratuita.
Juampy Juárez Trío.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Cine
The bewilderment of chile.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta por última vez la película de Lucía Seles que transcurre en La Plata.
Peeping Tom.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Michael Powell. La película se exhibe en copia 35mm.
Desbarrancada.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Guadalupe Yepes.
El cadáver de la novia.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tim Burton.
Teatro
Salimos a remontarnos.- A las 20 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115, cápsula teatral con poemas de Roberto Santoro. Entrada libre y a conciencia.
2013: Odisea Intemporal Platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Potestad.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, clásico de Pavlovsky con Jorge Perez Escala y Hugo Márquez.
Cuadriláteros 5.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. La dirección corre a cargo de Gastón Marioni.
Infantil
Cazadoras Doradas.- A las 19 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117, Guerreras K-Pop.
Noelia Sinkunas
Las canciones favoritas en el álbum de alguien más
Ariel Prat
Fulanas Trío
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
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