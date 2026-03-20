Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave

Julio Cornelio Guerra Torres (41), acusado por el embiste vehicular que le costó la vida a la joven estudiante de abogacía Eugenia Carril (18), estuvo cara a cara con el juez de la causa, quien deberá definir si le dicta la prisión preventiva y lo manda a juicio oral y público.

Según pudo saber este diario, mientras el fiscal Fernando Padovan insistió en la existencia de peligros procesales que ameritan el dictado de la medida, sumado a que la pena en expectativa no es de ejecución condicional, la defensa, a cargo de la abogada Solange Alonso Barnetche, planteó nulidades y una oposición al cambio de instancia.

Por último, Fabián Musto, por la familia de la víctima, adhirió a la postura del Ministerio Público.