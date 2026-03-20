León XIV respalda la apertura a divorciados impulsada por Francisco

El papa León XIV dio una señal clara sobre el rumbo que pretende imprimir a su pontificado al respaldar públicamente una de las decisiones más controvertidas de su antecesor, Francisco: la apertura pastoral hacia los católicos divorciados que han vuelto a casarse por lo civil. El gesto llegó en el marco del décimo aniversario de Amoris Laetitia, el documento que en 2016 sacudió a la Iglesia al proponer una mirada más flexible sobre situaciones consideradas “irregulares”.

En su mensaje, León XIV calificó el texto como un “luminoso mensaje de esperanza sobre el amor conyugal y familiar” y subrayó que su contenido resulta hoy “aún más pertinente y urgente” frente a los profundos cambios sociales. De este modo, no solo reivindicó el espíritu del documento, sino que también reforzó una línea pastoral que prioriza el acompañamiento y el discernimiento por sobre la aplicación rígida de normas generales.

La exhortación de Francisco había introducido una novedad clave: la posibilidad de que, en determinados casos y tras un proceso de reflexión espiritual guiado por sacerdotes, los divorciados vueltos a casar pudieran acceder a los sacramentos. Sin establecer una regla universal, el texto abrió un margen de interpretación para las iglesias locales, en sintonía con la idea de que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento para quienes atraviesan situaciones complejas.

Aquella apertura generó un fuerte debate interno. Sectores conservadores advirtieron que podía sembrar confusión sobre la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio y reclamaron precisiones formales. Cuatro cardenales, incluso, presentaron objeciones conocidas como “dubia”, mientras que teólogos tradicionalistas llegaron a cuestionar el enfoque del pontífice argentino. Sin embargo, también hubo respaldo: conferencias episcopales, como la de Buenos Aires, elaboraron criterios que habilitaban el acceso a la comunión en ciertos casos, interpretación que el propio Francisco validó explícitamente.

León XIV retoma ahora ese camino, pero busca encauzarlo dentro de una dinámica más institucional y colegiada. En ese sentido, anunció la convocatoria para octubre en Roma de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. El encuentro tendrá como eje el acompañamiento a las familias y apunta a generar un espacio de “escucha recíproca” para evaluar experiencias locales y definir posibles líneas de acción comunes.

“Nuestra época está caracterizada por transformaciones rápidas que requieren una atención pastoral particular”, señaló el Papa, dejando entrever que el debate no está cerrado. Por el contrario, su iniciativa sugiere que el Vaticano podría avanzar hacia definiciones más concretas en los próximos años.

Así, entre la continuidad y un estilo propio, León XIV consolida una orientación que busca tender puentes en una Iglesia atravesada por tensiones doctrinales, pero también desafiada por nuevas realidades familiares que reclaman respuestas más cercanas y comprensivas.