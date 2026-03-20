Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SEÑAL DEL VATICANO

León XIV respalda la apertura a divorciados impulsada por Francisco

León XIV respalda la apertura a divorciados impulsada por Francisco

El papa León XIV

20 de Marzo de 2026 | 03:09
Edición impresa

El papa León XIV dio una señal clara sobre el rumbo que pretende imprimir a su pontificado al respaldar públicamente una de las decisiones más controvertidas de su antecesor, Francisco: la apertura pastoral hacia los católicos divorciados que han vuelto a casarse por lo civil. El gesto llegó en el marco del décimo aniversario de Amoris Laetitia, el documento que en 2016 sacudió a la Iglesia al proponer una mirada más flexible sobre situaciones consideradas “irregulares”.

En su mensaje, León XIV calificó el texto como un “luminoso mensaje de esperanza sobre el amor conyugal y familiar” y subrayó que su contenido resulta hoy “aún más pertinente y urgente” frente a los profundos cambios sociales. De este modo, no solo reivindicó el espíritu del documento, sino que también reforzó una línea pastoral que prioriza el acompañamiento y el discernimiento por sobre la aplicación rígida de normas generales.

La exhortación de Francisco había introducido una novedad clave: la posibilidad de que, en determinados casos y tras un proceso de reflexión espiritual guiado por sacerdotes, los divorciados vueltos a casar pudieran acceder a los sacramentos. Sin establecer una regla universal, el texto abrió un margen de interpretación para las iglesias locales, en sintonía con la idea de que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento para quienes atraviesan situaciones complejas.

Aquella apertura generó un fuerte debate interno. Sectores conservadores advirtieron que podía sembrar confusión sobre la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio y reclamaron precisiones formales. Cuatro cardenales, incluso, presentaron objeciones conocidas como “dubia”, mientras que teólogos tradicionalistas llegaron a cuestionar el enfoque del pontífice argentino. Sin embargo, también hubo respaldo: conferencias episcopales, como la de Buenos Aires, elaboraron criterios que habilitaban el acceso a la comunión en ciertos casos, interpretación que el propio Francisco validó explícitamente.

León XIV retoma ahora ese camino, pero busca encauzarlo dentro de una dinámica más institucional y colegiada. En ese sentido, anunció la convocatoria para octubre en Roma de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. El encuentro tendrá como eje el acompañamiento a las familias y apunta a generar un espacio de “escucha recíproca” para evaluar experiencias locales y definir posibles líneas de acción comunes.

“Nuestra época está caracterizada por transformaciones rápidas que requieren una atención pastoral particular”, señaló el Papa, dejando entrever que el debate no está cerrado. Por el contrario, su iniciativa sugiere que el Vaticano podría avanzar hacia definiciones más concretas en los próximos años.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Por la crisis energética, Asia activa alertas

LE PUEDE INTERESAR

Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica

Así, entre la continuidad y un estilo propio, León XIV consolida una orientación que busca tender puentes en una Iglesia atravesada por tensiones doctrinales, pero también desafiada por nuevas realidades familiares que reclaman respuestas más cercanas y comprensivas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

¿Un arreglo sacude a Newell’s?

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
Últimas noticias de El Mundo

Irán se endurece: “No habrá moderación”, avisa

El petróleo vuelve a golpear a Wall Street y arrastra a los mercados

Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas de la región

Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
Deportes
VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores
VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla