Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SU IA, en la mira

Adolescentes demandan a Elon Musk por imágenes

Adolescentes demandan a Elon Musk por imágenes
21 de Marzo de 2026 | 02:43
Edición impresa

Tres adolescentes en Tennessee demandaron a xAI, de Elon Musk, al afirmar que las herramientas de generación de imágenes de la empresa se usaron para transformar fotos reales de ellas en imágenes explícitamente sexuales.

Las estudiantes de secundaria, que buscan proceder bajo seudónimos, presentaron la demanda en California, donde xAI —la empresa de inteligencia artificial de Musk— tiene su sede. Buscan que el caso sea certificado como demanda colectiva para representar a lo que, según la ellas, son miles de víctimas que son menores de edad o que eran menores cuando se crearon imágenes sexualmente explícitas de ellas.

Según la demanda, a Jane Doe 1 le avisaron de forma anónima en diciembre que alguien estaba distribuyendo imágenes sexualmente explícitas de ella en un sitio web de redes sociales. “Al menos cinco de estos archivos, un video y cuatro imágenes, mostraban su rostro y cuerpo reales en entornos que le resultaban familiares, pero transformados en poses sexualmente explícitas”, señala.

Sostiene que la persona que distribuía las imágenes conocía a Doe y usó las herramientas de generación de imágenes de xAI para convertir fotos reales de ella en imágenes sexualmente abusivas. Una de las imágenes se tomó de una foto del baile de bienvenida. Otra se tomó de un anuario escolar de secundaria.

La persona que distribuía las imágenes también creó imágenes explícitas de al menos otras 18 menores, dos de las cuales son codemandantes en el caso. A finales de diciembre, la policía local arrestó al responsable y confiscó su teléfono. Encontraron que había subido las imágenes a varias plataformas donde las intercambiaba por imágenes sexualmente explícitas de otras menores.

Prohibido

Otras empresas de IA han prohibido que sus generadores de imágenes produzcan cualquier contenido sexualmente explícito, incluso de adultos. Musk vio esto como una oportunidad de negocio y promovió la capacidad del chatbot Grok de xAI para crear contenido “picante”, según la demanda.

LE PUEDE INTERESAR

Trump sin tregua con Teherán y sigue ofensiva

LE PUEDE INTERESAR

Irán difundió un video que muestra al ayatollah Mojtaba Khamenei

Sin embargo, actualmente no existe una forma de impedir la generación de imágenes explícitas de adultos y, al mismo tiempo, bloquear por completo la generación de imágenes de menores, afirma la demanda. También sostiene que xAI sabía que Grok podría producir imágenes sexualmente explícitas de menores, pero aun así lo lanzó.

La demanda afirma que la persona que distribuyó imágenes de las demandantes usó una aplicación que tenía licencia de la tecnología de xAI o que “de otro modo compró su acceso a Grok, y se utilizó como pantalla o intermediario”.

XAI no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaban comentarios. Pero una publicación del 14 de enero sobre la controversia en la plataforma de redes sociales X decía: “Seguimos comprometidos con hacer de X una plataforma segura para todos y continuamos con tolerancia cero ante cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez sin consentimiento y contenido sexual no deseado.

“Actuamos para eliminar contenido infractor de alta prioridad, incluido material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) y desnudez sin consentimiento, tomando las medidas apropiadas contra las cuentas que violen nuestras Reglas de X. También denunciamos, cuando es necesario, a las autoridades policiales las cuentas que buscan materiales de explotación sexual infantil”.

Por siempre

Por su parte, las estudiantes que presentaron la demanda dijeron que les preocupa que las imágenes creadas de ellas permanezcan para siempre en internet. Temen ser acosadas porque sus nombres reales y el nombre de su escuela están adjuntos a los archivos. Les preocupa que sus amigos y compañeros hayan visto las fotos y los videos, que parecen reales, y les inquieta quién los verá en el futuro.

Jane Doe 1 dijo que ha sufrido ansiedad, depresión y estrés. “Tiene dificultades para comer y dormir y sufre pesadillas recurrentes”, indica la demanda. Jane Doe 2 “ha comenzado a aislarse y a evitar estar en el campus de su escuela, e incluso teme asistir a su propia graduación”. Jane Doe 3 sufre un miedo y una ansiedad constantes de que alguien vea las imágenes generadas por IA y reconozca su rostro, según la demanda.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia dejó de tener dos "caras", jugó toda la noche mal y perdió ante el modesto Atlético en Tucumán 1 a 0

Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada rompió el silencio y salió a "despegarse"

Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Robó una camioneta, la abandonó y se fugó en silla de ruedas simulando ser "paralitico"

"Nunca disfruté tanto...": Sofi Gonet sorprendió con su confesión sexual y dejó a todos boquiabiertos

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: alumnas a las piñas en el Albert Thomas y crece la preocupación
+ Leidas

Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil

VIDEO. Gimnasia: una derrota que dejó preocupación

Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción

La oposición pide interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni
Últimas noticias de El Mundo

Objetivos turísticos: Irán amplía sus amenazas

“Cobardes”: Trump vs. los líderes de la OTAN

¿Revolución en la lucha contra la obesidad? remedios a bajo costo

Un misil cayó muy cerca del Muro de los Lamentos
Policiales
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
Le robaron más de $100 millones tras salir del banco
Descaro total: simuló no poder caminar para robar
“Alguien se la llevó”, dijo la madre de la pequeña hallada en Córdoba
Información General
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Deportes
Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
VIDEO. Gimnasia: una derrota que dejó preocupación
Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán
Medina define el equipo para jugar ante el Ferroviario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla