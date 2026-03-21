Wall Street cae por el impacto del conflicto

La Bolsa de Nueva York cerró en baja en una semana marcada por la volatilidad asociada al conflicto en Oriente Medio y el alza de los precios de la energía. El Dow Jones Industrial Average cayó 0,97%, el Nasdaq Composite retrocedió 2,01% y el S&P 500 perdió 1,51%, con una baja semanal de 1,90% en este último índice.

Los inversores mantuvieron la atención en la evolución del frente militar. Angelo Kourkafas, de Edward Jones, señaló que “la duración del conflicto incide en las perspectivas económicas”. En el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó un alto el fuego con Irán, mientras que el líder iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que su país logró impactos sobre sus adversarios.

En el sector energético, se reportaron daños en infraestructuras clave, incluida la mayor planta de gas natural licuado del mundo en Catar, además de ataques a instalaciones en el Golfo y refinerías. El aumento del precio del petróleo modificó las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos: la herramienta FedWatch de la CME Group indica que ya no se prevén recortes de tasas este año y se considera un posible endurecimiento.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 4,38%, desde 4,28% en la jornada previa y por encima del 3,94% de febrero. En el plano corporativo, Super Micro Computer cayó más de 33%, mientras FedEx subió 0,77% tras resultados superiores a lo esperado y SolarEdge Technologies avanzó 13,29%.