Mette-Marit habla de su nexo con Epstein y un encuentro en Florida

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La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, afirmó que el financista estadounidense Jeffrey Epstein la manipuló y engañó durante el vínculo que mantuvieron entre 2011 y 2014, y que se sintió insegura en un encuentro en 2013 en una propiedad del empresario en Palm Beach, en Florida.
Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon de Noruega y ambos brindaron una entrevista a la emisora NRK en la que abordaron por primera vez el impacto de esa relación. La entrevista se realizó el mismo día en que concluyó el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa, para quien la fiscalía pidió siete años y siete meses de prisión por cargos que incluyen violación, acusaciones que él niega, con veredicto previsto para junio.
La princesa padece fibrosis pulmonar, lo que limitó la duración de la entrevista. Señaló que no conocía los antecedentes de Epstein, quien murió en 2019 mientras esperaba juicio por abuso sexual de menores, y afirmó que solo lo vio interactuar con adultos y que no presenció hechos ilegales.
También expresó que siente culpa por las víctimas y que asume responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes. Documentos del caso incluyen intercambios de correos electrónicos entre ambos que reflejan un trato cercano, en los que se registran mensajes personales y referencias a encuentros.
Entre esos registros figura la utilización por parte de la princesa de una propiedad de Epstein en 2013, viaje que, según explicó, fue organizado por un amigo en común y derivó en un encuentro que le generó inseguridad, tras lo cual se comunicó con Haakon. Mette-Marit indicó que mantuvo el contacto por ingenuidad y por haber sido manipulada.
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