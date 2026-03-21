El gas más caro pegará en facturas invernales

lOS BARCOS GASÍFEROS, CON COSTOS MÁS ALTOS POR LA GUERRA / WEB

El abastecimiento de gas natural licuado para la generación eléctrica durante el invierno quedó condicionado por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente. El aumento del precio del GNL modifica el escenario previsto y anticipa un traslado de costos a las tarifas durante los meses de mayor consumo.

El Gobierno nacional resolvió que la importación de GNL, anteriormente a cargo de ENARSA con financiamiento del Tesoro, pase a manos de una empresa privada. Esta compañía deberá asumir el costo de compra y luego comercializar el fluido en el mercado interno.

La estrategia había sido diseñada en un contexto internacional estable. La evolución del conflicto bélico alteró las condiciones de precios y abastecimiento, aunque las autoridades decidieron mantener el esquema previsto.

A pesar del desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura de transporte de gas aún no está finalizada. Esta limitación obliga a sostener la importación de cargamentos de GNL para cubrir la demanda durante el invierno.

Las estimaciones oficiales indican que serán necesarios más de 20 barcos para abastecer el consumo interno. Estas compras permitirán compensar el faltante de producción local en los meses de mayor requerimiento energético.

De acuerdo con el cronograma, ENARSA recibirá ofertas el 6 de abril y adjudicará la operación el 21 del mismo mes. La empresa adjudicataria deberá garantizar la llegada de los cargamentos y asumir el costo de adquisición.

Con los precios actuales, el costo adicional de importación se estima en unos 500 millones de dólares. Este incremento se produce en un contexto de suba internacional de la energía.

Desde el punto de vista macroeconómico, el mayor gasto se compensaría con ingresos derivados del aumento del precio del petróleo.

Sin embargo, este equilibrio no se traslada a los usuarios finales.

En este marco, la Secretaría de Energía de Argentina modificó los períodos tarifarios para habilitar el traslado de los mayores costos a las facturas. La resolución establece que el período invernal se extiende del 1º de mayo al 30 de septiembre.