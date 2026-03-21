Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Ataque en Jerusalen viejo

Un misil cayó muy cerca del Muro de los Lamentos

Un misil cayó muy cerca del Muro de los Lamentos

Ciudadanos afectados de la localidad, movilizados por el impacto / AP

21 de Marzo de 2026 | 02:47
Edición impresa

Un misil impactó ayer en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a escasos metros del Muro de los Lamentos, en el marco de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. El proyectil, o sus fragmentos tras ser interceptado, cayó dentro del perímetro histórico amurallado.

Según reportó BBC News, el impacto se produjo luego de la activación de las alarmas antiaéreas en la ciudad y fue percibido en distintos puntos de la zona antigua. Testigos señalaron que se escucharon explosiones consecutivas antes de la caída del misil.

En la misma línea, Al Jazeera indicó que el proyectil cayó en el barrio judío, en las inmediaciones de varios sitios religiosos de relevancia mundial, generando alarma en una de las áreas más sensibles del planeta.

De acuerdo a Reuters, la explosión provocó daños en calles y estructuras de piedra características de la Ciudad Vieja, además de un cráter en el lugar del impacto.

Por su parte, CNN precisó que el punto de caída se ubicó a pocos cientos de metros del Muro de los Lamentos, sin que se registraran daños directos en el sitio sagrado.

Las primeras informaciones difundidas por BBC News señalaron que al menos una persona resultó herida leve, sin reportes de víctimas fatales hasta el momento.

LE PUEDE INTERESAR

El gas más caro pegará en facturas invernales

LE PUEDE INTERESAR

Mette-Marit habla de su nexo con Epstein y un encuentro en Florida

El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva con misiles atribuida a Irán contra territorio israelí, según consignó Reuters, en medio de un incremento de la tensión regional.

Al Jazeera destacó que la activación de sistemas de defensa aérea logró interceptar parte de los proyectiles., aunque algunos fragmentos lograron impactar en zonas urbanas.

La cercanía del hecho con sitios como el Muro de los Lamentos, la Mezquita Al Aqsa y la Basílica del Santo Sepulcro refuerza la preocupación internacional por el riesgo de una escalada mayor en un enclave de alta sensibilidad religiosa y política.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia dejó de tener dos "caras", jugó toda la noche mal y perdió ante el modesto Atlético en Tucumán 1 a 0

Caso fatal por presunta salmonella en La Plata: la panadería apuntada rompió el silencio y salió a "despegarse"

Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Robó una camioneta, la abandonó y se fugó en silla de ruedas simulando ser "paralitico"

"Nunca disfruté tanto...": Sofi Gonet sorprendió con su confesión sexual y dejó a todos boquiabiertos

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: alumnas a las piñas en el Albert Thomas y crece la preocupación
+ Leidas

Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha

Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores

VIDEO. Gimnasia: una derrota que dejó preocupación

Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción

Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán

Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
Últimas noticias de El Mundo

Objetivos turísticos: Irán amplía sus amenazas

“Cobardes”: Trump vs. los líderes de la OTAN

¿Revolución en la lucha contra la obesidad? remedios a bajo costo

El gas más caro pegará en facturas invernales
Deportes
Confirmado: días y horarios de los partidos de Estudiantes en la Copa Libertadores
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
VIDEO. Gimnasia: una derrota que dejó preocupación
Dejó de tener dos “caras” y se quedó con la peor; noche negra en Tucumán
Medina define el equipo para jugar ante el Ferroviario
Policiales
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
Le robaron más de $100 millones tras salir del banco
Descaro total: simuló no poder caminar para robar
“Alguien se la llevó”, dijo la madre de la pequeña hallada en Córdoba
Información General
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Afirman que "sería un error histórico" que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla