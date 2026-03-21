Un misil cayó muy cerca del Muro de los Lamentos

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Un misil impactó ayer en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a escasos metros del Muro de los Lamentos, en el marco de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. El proyectil, o sus fragmentos tras ser interceptado, cayó dentro del perímetro histórico amurallado.
Según reportó BBC News, el impacto se produjo luego de la activación de las alarmas antiaéreas en la ciudad y fue percibido en distintos puntos de la zona antigua. Testigos señalaron que se escucharon explosiones consecutivas antes de la caída del misil.
En la misma línea, Al Jazeera indicó que el proyectil cayó en el barrio judío, en las inmediaciones de varios sitios religiosos de relevancia mundial, generando alarma en una de las áreas más sensibles del planeta.
De acuerdo a Reuters, la explosión provocó daños en calles y estructuras de piedra características de la Ciudad Vieja, además de un cráter en el lugar del impacto.
Por su parte, CNN precisó que el punto de caída se ubicó a pocos cientos de metros del Muro de los Lamentos, sin que se registraran daños directos en el sitio sagrado.
Las primeras informaciones difundidas por BBC News señalaron que al menos una persona resultó herida leve, sin reportes de víctimas fatales hasta el momento.
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El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva con misiles atribuida a Irán contra territorio israelí, según consignó Reuters, en medio de un incremento de la tensión regional.
Al Jazeera destacó que la activación de sistemas de defensa aérea logró interceptar parte de los proyectiles., aunque algunos fragmentos lograron impactar en zonas urbanas.
La cercanía del hecho con sitios como el Muro de los Lamentos, la Mezquita Al Aqsa y la Basílica del Santo Sepulcro refuerza la preocupación internacional por el riesgo de una escalada mayor en un enclave de alta sensibilidad religiosa y política.
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