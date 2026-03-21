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El Mundo |Parques reconocidos en el mundo y destinos internacionales, bajo riesgo: la nueva advertencia islámica

Objetivos turísticos: Irán amplía sus amenazas

El régimen advirtió que podría atacar destinos con multitudes civiles y espacios recreativos a nivel global, en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente

Objetivos turísticos: Irán amplía sus amenazas

eL RÉGIMEN ISLÁMICO AMENAZA CON ATACAR BLANCOS CIVILES / WEB

21 de Marzo de 2026 | 02:50
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La guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero continúa en escalada con nuevos movimientos militares y advertencias de ampliación del conflicto. Estados Unidos envió tres buques de asalto anfibio y alrededor de 2.500 marines adicionales a la región, reforzando su presencia en el área.

Según AP, el despliegue se suma al reciente traslado de otro grupo similar desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Desde la Casa Blanca indicaron que no hay planes definidos para enviar tropas a Irán, aunque se mantienen abiertas distintas opciones en función de la evolución del conflicto.

En paralelo, Irán advirtió que podría extender sus ataques de represalia a “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” a nivel global. La declaración fue realizada por el vocero militar Abolfazl Shekarchi en el marco de una nueva jornada de enfrentamientos.

La advertencia se dio mientras fuerzas iraníes lanzaban nuevas ofensivas contra Israel y contra instalaciones energéticas en países del Golfo. La tensión se mantiene activa en distintos puntos estratégicos de la región.

Entre los ataques, drones impactaron en la refinería kuwaití de Mina Al-Ahmadi, provocando un incendio en una de las principales plantas de procesamiento de petróleo. Bahréin y Arabia Saudita reportaron la intercepción de proyectiles y aeronaves no tripuladas dirigidas a zonas sensibles.

Escalada militar

Los enfrentamientos incluyeron bombardeos israelíes sobre Teherán y ataques iraníes con misiles hacia territorio israelí. También se registraron explosiones en Dubái vinculadas a sistemas de defensa aérea que interceptaron fuego entrante.

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En Jerusalén, fragmentos de misiles cayeron en las inmediaciones de la Ciudad Vieja. Israel extendió además sus operaciones a Siria, donde informó ataques sobre infraestructura en el marco de la ofensiva regional.

En Irán, la información sobre daños en instalaciones militares, nucleares o energéticas es limitada. Tampoco hay precisiones públicas sobre la cadena de mando tras los ataques iniciales.

El líder supremo Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público desde el inicio del conflicto. En un mensaje difundido por televisión, sostuvo que los ataques externos buscan desestabilizar al gobierno iraní.

Autoridades iraníes afirmaron que continúan produciendo misiles pese a los reportes sobre la destrucción de esa capacidad. El vocero de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naeini, sostuvo esa posición antes de que medios estatales informaran su muerte en un ataque aéreo.

Impacto internacional

La OTAN reubicó a varios cientos de efectivos desde Irak hacia Europa tras ataques contra bases con presencia de tropas internacionales. En paralelo, Reino Unido autorizó el uso de sus bases por parte de fuerzas estadounidenses para operaciones vinculadas a la seguridad regional.

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, generó impacto en los mercados energéticos. El crudo Brent se ubicó en torno a los 108 dólares por barril, por encima de los valores previos al conflicto.

El saldo incluye más de 1.300 muertos en Irán, más de 1.000 en Líbano y más de un millón de desplazados en ese país. También se registraron víctimas en Israel y entre miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

 

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