Actividades: idiomas, gimnasio para mayores de 50, taekwondo y vóley

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Italiano, coreano y literatura

La Sociedad Obrera Italiana inscribe al curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Incluye a chicos de 9 a 18 años y adultos. El arancel mensual es de $40.000. También hay un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaría: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

Gimnasio para mayores de 50

Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.

Taekwondo en Curuzú Cuatiá

En el Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa (Camino Belgrano entre 411 y 413) se dictan clases de taekwondo los lunes y miércoles de 18 a 20.30, y los martes y viernes de 18 a 19, con un arancel mensual de $30.000. La cuota social obligatoria es de $5.000. Contacto: 0221 676-0016.

Vóley en Tricolores

En el Club Tricolores (sede calle 94 entre 4 y 5; predio en 648 y 1) hay práctica de vóley los lunes y miércoles, de 18 a 21, con un costo mensual de $30.000.