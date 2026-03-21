Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción

La Plata terminó 2025 con señales alarmantes para uno de sus principales motores económicos. Según el último informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (FCE-UNLP), el indicador LAB REAL, que sintetiza la actividad inmobiliaria y de la construcción, registró una caída interanual del 7,7% en el cuarto trimestre. La cifra no solo marca un retroceso respecto al año anterior, sino que sitúa la actividad un 13,6% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2023, consolidando una tendencia negativa, ya expresada en el trimestre anterior (-0,6%).

El principal lastre del indicador general es la construcción. El subindicador del sector se desplomó un 10,3% interanual en el último trimestre de 2025. Así, la actividad acumula ya ocho trimestres consecutivos de variaciones negativas, una crisis prolongada que deja al sector operando un 27,3% por debajo de sus niveles de hace dos años.

Dentro de este rubro, para diciembre pasado, la venta de materiales caía el 21,7% interanual. Asimismo, el empleo registrado en el sector disminuyó un 6%, lo que representa un retroceso del 14,7% en comparación con el cuarto trimestre de 2023.

La nota discordante fue la superficie permisada, que creció un 5,8%, hilvanando su segundo trimestre en positivo, pero lejos del nivel de 2023 (-32,7%).

Por su parte, la actividad inmobiliaria, que venía mostrando cierta resiliencia, comenzó a dar señales de agotamiento. En el cuarto trimestre de 2025, el sector cayó un 1,4% interanual, interrumpiendo el dinamismo que había recuperado desde mediados de 2024. El dato de las escrituras de compraventa refleja el clima: tras 6 trimestres de crecimiento, la cantidad de operaciones cayó un 0,4% en la Ciudad (11,6% más a nivel Provincial).

Los alquileres siguen la tendencia. Los temporarios, que habían tenido una fase expansiva notable, sufrieron una caída del 9,8% interanual. En tanto, los residenciales bajaron un 1%, reflejando una reducción en la cantidad de hogares inquilinos en el partido.

La actividad cae, pero el costo de la construcción sube: 25,8% interanual, según el Índice Apymeco (constructores).

Se calcula que hoy el valor del metro cuadrado representa 1,21 salarios mensuales del sector, una mejora respecto a los 1,65 de hace dos años.

Por último, el uso de hipotecas en las compraventas se situó en el 6,9%, mostrando un leve retroceso frente al trimestre previo.