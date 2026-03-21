Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cerraron 2025 con una caída del 7,7% impulsada por el parate en las obras. La merma ya se veía desde mediados de año
La Plata terminó 2025 con señales alarmantes para uno de sus principales motores económicos. Según el último informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (FCE-UNLP), el indicador LAB REAL, que sintetiza la actividad inmobiliaria y de la construcción, registró una caída interanual del 7,7% en el cuarto trimestre. La cifra no solo marca un retroceso respecto al año anterior, sino que sitúa la actividad un 13,6% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2023, consolidando una tendencia negativa, ya expresada en el trimestre anterior (-0,6%).
El principal lastre del indicador general es la construcción. El subindicador del sector se desplomó un 10,3% interanual en el último trimestre de 2025. Así, la actividad acumula ya ocho trimestres consecutivos de variaciones negativas, una crisis prolongada que deja al sector operando un 27,3% por debajo de sus niveles de hace dos años.
Dentro de este rubro, para diciembre pasado, la venta de materiales caía el 21,7% interanual. Asimismo, el empleo registrado en el sector disminuyó un 6%, lo que representa un retroceso del 14,7% en comparación con el cuarto trimestre de 2023.
La nota discordante fue la superficie permisada, que creció un 5,8%, hilvanando su segundo trimestre en positivo, pero lejos del nivel de 2023 (-32,7%).
Por su parte, la actividad inmobiliaria, que venía mostrando cierta resiliencia, comenzó a dar señales de agotamiento. En el cuarto trimestre de 2025, el sector cayó un 1,4% interanual, interrumpiendo el dinamismo que había recuperado desde mediados de 2024. El dato de las escrituras de compraventa refleja el clima: tras 6 trimestres de crecimiento, la cantidad de operaciones cayó un 0,4% en la Ciudad (11,6% más a nivel Provincial).
Los alquileres siguen la tendencia. Los temporarios, que habían tenido una fase expansiva notable, sufrieron una caída del 9,8% interanual. En tanto, los residenciales bajaron un 1%, reflejando una reducción en la cantidad de hogares inquilinos en el partido.
LE PUEDE INTERESAR
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
La actividad cae, pero el costo de la construcción sube: 25,8% interanual, según el Índice Apymeco (constructores).
Se calcula que hoy el valor del metro cuadrado representa 1,21 salarios mensuales del sector, una mejora respecto a los 1,65 de hace dos años.
Por último, el uso de hipotecas en las compraventas se situó en el 6,9%, mostrando un leve retroceso frente al trimestre previo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí