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Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda

Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
22 de Marzo de 2026 | 18:59

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La periodista Daniela Ballester relató públicamente por primera vez cómo atravesó el accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió tiempo atrás, en un testimonio en el que detalló tanto el impacto del episodio como el proceso posterior de recuperación.

Según explicó, el momento fue sorpresivo y confuso, ya que comenzó a experimentar síntomas que le resultaban extraños y que la llevaron a advertir que algo no estaba bien. En ese contexto, destacó la importancia de haber podido reconocer la situación a tiempo y pedir ayuda, un factor clave para recibir atención médica de manera rápida. “Tuve una hemorragia subaracnoidea”, contó.

¿Cómo es que yo tuve esto? ¿Cómo es que yo tuve una hemorragia que le toca a un 10, 15 por ciento de las personas y que, afortunadamente, tuvo este resultado? Que es que yo me vea hoy así como estoy, sin ningún tipo de secuela. Soy la misma Daniela que el día anterior a que esto sucediera, pero no lo soy a la vez, porque, sin lugar a dudas, hay algo que cambió y lo hizo para siempre, y agradezco estar así y poder estar acá con vos contándotelo”, expresó.

La conductora describió que, a partir de ese episodio, hubo un cambio significativo en su vida cotidiana y en su manera de percibir la salud. En ese sentido, señaló que la experiencia dejó una marca profunda y la llevó a replantear distintos aspectos personales.

Además, hizo hincapié en la necesidad de prestar atención a las señales del cuerpo y actuar con rapidez ante cualquier síntoma compatible con un ACV, remarcando que la intervención temprana puede ser determinante para evitar consecuencias más graves.

"Yo tuve un dolor de cabeza que llegué a contárselo a mis compañeros en el noticiero dos días antes. Al día siguiente estuve bien. De hecho, no recuerdo mucho de qué pasó y, de pronto, me encontré tirada en el piso de mi casa, con un calor enorme, no pudiendo llegar al control del aire acondicionado que estaba a un metro, con un dolor de cabeza muy fuerte, muy grande. Es un dolor que nunca en la vida te podés imaginar. Nunca tuve un dolor de cabeza así”, aseguró

Así, relató: "Entendía que algo estaba pasando y que algo grave me estaba ocurriendo. Eso es lo peor. Y me asusté y entendí que algo estaba pasando y que era algo grave y que tenía que hacer algo rápidamente".

Y agregó: "Tenía el teléfono en la mano y pude llamar rápido a la ambulancia y avisarles... Todo esto desde el piso, pero no podía moverme más que ahí, porque la sensación era en general dolor de cabeza, pero a su vez todo el cuerpo. No podía levantarme, no podía pararme, lo cual tiene un significado enorme. Me di cuenta que necesitaba ayuda”.

El testimonio generó repercusión no solo por tratarse de una figura conocida, sino también por el valor de visibilizar este tipo de episodios y contribuir a la concientización sobre una problemática de salud que requiere respuesta inmediata.

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