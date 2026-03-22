"Picadas y cortes de motos a pleno" en el centro de Berisso: las nuevas quejas de los vecinos

Un grupo de vecinos del centro de Berisso se contactó en la tarde noche de este domingo con EL DIA para denunciar "picadas y cortes de motos que pueden terminar en tragedia".

"Pasan a mil por hora, la contaminación sonora con los escapes libres es atroz y los cortes son insoportables", aportó un frentista. A la vez, un mujer reportó que "pasan en banda" e "interrumpen el tránsito en plena avenida Montevideo y 13".

A pesar de los "reiterados reclamos que hicieron al Centro de Monitoreo de Berisso —tal como aseguraron—", "las motos singuen haciendo de las suyas".

"Todos los días pasa lo mismo y los fines de semanas se vuelve peor. Es insoportable tener que convivir con estos ruidos y estruendos que parecen bombas y con los rugidos de los motores de motos que parecen correr carreras en plena avenida", sumó otra vecina de la zona.