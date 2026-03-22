Destrozaron la puerta y desvalijaron una vivienda

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a vecinos de Abasto, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar a una casa y desvalijarla.

Según la denuncia, el dueño de casa se había retirado por la tarde y al regresar, cerca de la medianoche, encontró la puerta principal violentada. Los intrusos lograron forzar el acceso y, ya en el interior, sustrajeron un televisor, una garrafa, herramientas y una suma importante de dinero en efectivo.

En el barrio aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de una seguidilla de robos con características similares que mantienen en alerta a los frentistas.