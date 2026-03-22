Delincuentes saquearon un club barrial de Berisso

En un nuevo golpe contra instituciones barriales, delincuentes ingresaron a un club de Berisso y provocaron importantes destrozos antes de llevarse elementos clave para su funcionamiento.

El hecho fue descubierto ayer en horas de la mañana, en el Club Villa Roca femenino, ubicado en calle 31 entre 166 y 167. La tesorera de la entidad, junto a autoridades de la institución, advirtió que una de las ventanas del frente, que da a los vestuarios, estaba completamente dañada.

Al ingresar por la parte trasera, constataron que el lugar había sido violentado en varios sectores. La puerta del buffet presentaba signos de haber sido forzada y en su interior faltaban todas las golosinas, desde bolsas grandes de snacks hasta galletitas y chupetines.

Los atacantes también irrumpieron en el depósito de herramientas, donde sustrajeron reflectores nuevos, una pava eléctrica, una hidrolavadora, conos y elementos de entrenamiento, además de pelotas e infladores. En los vestuarios, se llevaron redes de arco y causaron daños en otras dependencias, incluidos los baños.

Vecinos señalaron a un sospechoso conocido en el barrio, quien habría intentado vender algunos de los objetos robados. El episodio genera preocupación no solo por las pérdidas materiales, sino por el impacto en un espacio social y deportivo que cumple un rol fundamental en la comunidad.