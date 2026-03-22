Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Perdón público, venganza privada (y millones de likes)

Perdón público, venganza privada (y millones de likes)
22 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

Lo que comenzó como una traición íntima terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en China. Niu Na descubrió que su esposo llevaba cinco años siendo infiel con una compañera de trabajo y, herida y furiosa, decidió exponer el romance en redes sociales con nombres, pruebas y detalles personales. Aquella catarsis digital, sin embargo, le salió cara: el marido y su amante la demandaron por difamación y ganaron el juicio. La sentencia fue contundente y humillante. Un juez obligó a Niu a publicar disculpas públicas dirigidas a la pareja durante 15 días consecutivos, sin borrarlas ni editarlas, en plataformas como Douyin y Baidu Tieba. Pero lo que parecía un castigo se transformó en un inesperado triunfo personal. Cumpliendo la orden judicial al pie de la letra, Niu se disculpó… a su manera. En cada video, además del pedido de perdón, agregó datos jugosos: compras de artículos de lujo que su esposo habría hecho para su amante, pruebas de que no contribuía a la educación ni a la vivienda de su hija, ausencias familiares y hasta denuncias de violencia doméstica. Todo, cuidadosamente presentado como contexto. El resultado fue explosivo. Cada video acumuló millones de visualizaciones y cientos de miles de “me gusta”. El público espera cada nueva disculpa como si fuera el capítulo de una serie. Algunos usuarios incluso le dan consejos para seguir revelando información sin violar la orden judicial. Mientras Niu gana apoyo y fama, el escándalo ya tuvo consecuencias laborales: su exmarido y su amante habrían sido suspendidos de la empresa donde trabajaban. En China, muchos coinciden: más que una disculpa, fue una ingeniosa revancha pública.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Las Maristas se adueñaron del duelo platense de hockey femenino

La esperanza peronista, una reforma en marcha y la alianza que se busca reeditar

Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad

Contaminación en el Río de la Plata: crece la preocupación y se multiplican las dudas sobre sus aguas

El impacto en la salud: efectos de la falta de agua potable y otros servicios

Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura

El incómodo podio del que Medina busca salir
Últimas noticias de El Mundo

Donald Trump, a fondo: amenaza directa al régimen iraní

Irán ataca con misiles de más largo alcance y hay preocupación en Europa

Un fúsil ruso para el cantante cubano Silvio Rodríguez

“Nos quieren colonizar otra vez”, advierte Lula de Silva
Policiales
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo
Deportes
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
El incómodo podio del que Medina busca salir
Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera
Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez
River quiere seguir dulce de la mano de Coudet
Información General
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla