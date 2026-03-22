Fallo contra Musk por publicaciones de Twitter

Un jurado federal de San Francisco determinó que Elon Musk engañó a inversores durante el proceso previo a la compra de Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares. El veredicto estableció que dos publicaciones del empresario en la plataforma resultaron engañosas, aunque lo exoneró de haber conspirado para cometer fraude y de otras acusaciones.

El fallo se produjo en el marco de una demanda colectiva presentada por accionistas que vendieron títulos durante la incertidumbre previa a la adquisición. El jurado, compuesto por nueve integrantes, deliberó durante casi cuatro días tras un juicio que comenzó el 2 de marzo y se extendió por cerca de tres semanas.

Los jurados concluyeron que dos tuits publicados en mayo de 2022, incluido uno en el que se afirmaba que el acuerdo estaba “temporalmente en pausa”, indujeron a error a los inversores. En cambio, determinaron que declaraciones realizadas por Musk en un podcast no constituyeron fraude, al considerarlas opiniones. También descartaron la existencia de un plan deliberado para manipular el precio de las acciones.

El veredicto fijó una compensación de entre 3 y 8 dólares por acción por día para los accionistas afectados. Según los demandantes, el monto total asciende a unos 2.100 millones de dólares en acciones y otros 500 millones en opciones.

Durante el juicio declararon exdirectivos de la empresa, entre ellos Parag Agrawal y Ned Segal, además de Musk, quien testificó durante más de un día. El proceso abordó el impacto de sus declaraciones públicas sobre el valor de las acciones y la información difundida sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma.

En su testimonio, Musk afirmó que la conducción de la empresa informó de manera incorrecta el volumen de cuentas falsas. “Sí dejé claro que pensaba que era una M...”, declaró en relación con los cálculos difundidos por la compañía sobre el porcentaje de bots.

El empresario también se refirió a la reacción de los inversores ante la evolución del acuerdo: “No puedo controlar si la gente vende sus acciones, pero a todos los que mantuvieron las acciones les fue extremadamente bien”.

Tras intentar retirarse de la operación, la empresa inició acciones judiciales en Delaware para exigir el cumplimiento del contrato. Antes de que ese caso llegara a juicio, Musk aceptó avanzar con la compra en los términos originales.

Durante el período de incertidumbre, las acciones de la compañía cayeron por debajo de los 33 dólares, alrededor de un 40% menos que el precio acordado. La demanda sostuvo que esa variación afectó a los accionistas que vendieron sus títulos en ese contexto.

La defensa de Musk indicó que apelará el fallo y sostuvo que el veredicto fue parcial, al no establecer la existencia de una conspiración. El caso se suma a antecedentes judiciales vinculados a publicaciones del empresario sobre Tesla, en los que previamente fue exonerado.