“Nos quieren colonizar otra vez”, advierte Lula de Silva

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió ayer sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y criticó la “pasividad” de la ONU ante los conflictos en el mundo durante un foro entre Latinoamérica y África celebrado en Bogotá. El mandatario izquierdista ha sido un fuerte crítico de los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que llevaron a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y de su ofensiva contra Irán, que provocó una guerra en Oriente Medio. “Nos quieren colonizar otra vez”, dijo Lula durante su discurso en la capital colombiana, sin aludir de forma específica a ningún país. “No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”, agregó Lula en su discurso en la capital colombiana, sede de la cumbre de jefes de Estado de la Celac-África.
También dijo que está “indignado con la pasividad” de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como la guerra en Ucrania o Gaza. Con un golpe en la mesa, criticó las “mentiras” que sirven para “justificar la destrucción” y las guerras.
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