Un fúsil ruso para el cantante cubano Silvio Rodríguez

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El cantautor cubano Silvio Rodríguez, de 79 años, recibió el viernes un fusil ruso AKM en un acto transmitido por la televisión cubana, en el que participó el presidente Miguel Díaz-Canel. Rodríguez había solicitado el arma el miércoles a través de su blog Segunda Cita, donde escribió: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones sobre Cuba.
Esta semana expresó que esperaba tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.
Cuba mantiene un embargo con Estados Unidos desde 1962. Actualmente, ambos países sostienen conversaciones. En ese marco, la isla se comprometió a excarcelar a 51 presos en un acuerdo con el Vaticano, que actúa como mediador.
Según Díaz-Canel, los contactos buscan “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”.
La economía cubana registra una caída en su actividad desde finales de enero, tras la implementación de un bloqueo petrolero por parte del gobierno de Estados Unidos.
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