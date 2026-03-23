Intervención de bomberos por un poste de luz

El caso Adorni golpea al Gobierno y no cesan los rumores tras la serie de escándalos
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La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria
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Etcheverry, a paso firme en Miami: venció a Jódar y se mete por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000
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Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
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VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
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Bomberos de Arturo Seguí tuvireon que intervenir por un poste de energía eléctrica que se inclinó a 45 grados y quedó apoyado en una vivienda de 414 y 158. Bomberos vallaron la zona y convocaro a personal de Edelap. No hubo heridos, informaron.
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