Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas

en los colegios privados aguardan el aval para subir las cuotas/ el dia

El sistema educativo de gestión privada con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de incertidumbre a la espera de definiciones oficiales sobre la actualización de aranceles. Así lo planteó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), quien expresó la “preocupación” del sector por el impacto de los recientes acuerdos salariales docentes en los que se otorgaron aumentos en los sueldos.

Según se explicó en AIEPA muchas instituciones ya vienen afrontando aumentos desde diciembre sin contar aún con una actualización en las cuotas.

“Las escuelas están atravesando un problema financiero”, señaló Zurita, al tiempo que remarcó que el sector solicitó a las autoridades bonaerenses una definición “con urgencia y celeridad” para poder trasladar esos costos y garantizar el pago de salarios.

Según detalló, la situación es heterogénea, pero advirtió que un número significativo de establecimientos se encuentra en una situación límite. “Si no se efectiviza este aumento, muchas escuelas no pueden asegurar el pago de los haberes”, sostuvo.

El acuerdo entre el gobierno bonaerense y los docentes consiste en la consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5%; y un aumento salarial para marzo del 5% y del 2,5% para el mes de abril.

Asimismo, desde el mes de abril se comenzará a liquidar la bonificación “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, conforme a la modalidad FONID.

En la práctica, la propuesta lleva el salario de bolsillo de un Maestro de Grado sin antigüedad a $800.094 en marzo y a $850.053 en abril. Un Preceptor percibirá en marzo $685.324 y en abril ascenderá a $730.102. En tanto, un Profesor con 20 módulos cobrará un salario de bolsillo de $1.032.198 en marzo y uno de $1.113.837 en abril.

VOUCHERS EDUCATIVOS

Sobre la continuidad de los vouchers educativos se indicó en AIEPA que “si bien se trata de una herramienta necesaria, aún no hay información oficial sobre su implementación en 2026.

En ese sentido, se propuso que el beneficio sea más equitativo y esté orientado directamente al ingreso de las familias, sin distinción del nivel de subvención de las escuelas.

También planteó que los fondos deberían llegar directamente a las instituciones para mejorar su efectividad.

BAJA NATALIDAD

Por otra parte, AIEPA participó recientemente de un encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones, donde se abordó el impacto de la baja natalidad en el sistema educativo. Allí expuso la problemática tanto en el ámbito privado como estatal, donde ya se evidencian cursos con menor cantidad de alumnos y, en algunos casos, cierres.

“La problemática ya está ocurriendo y, de no mediar políticas públicas, se va a profundizar”, advirtió, destacando la importancia de que todas las jurisdicciones comiencen a trabajar de manera coordinada en este escenario.