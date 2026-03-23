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Opinión |Editorial

Preocupan en el país los datos sobre el cáncer de mama

Preocupan en el país los datos sobre el cáncer de mama
23 de Marzo de 2026 | 01:29
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Últimos informes médicos ratificaron que la Argentina sigue figurando entre los países que registran más cáncer de mama y cuello de útero en América latina, a pesar de que en los últimos años se intensificaron campañas de alerta y prevención. En este sentido existen pronósticos alarmantes, acerca de que los casos podrían aumentar en un 45 por ciento en los próximos 25 años, si no se ponen en marcha políticas sanitarias de prevención.

Como se recordará, en octubre pasado, mes que todos los años se destina a realizar campañas de concientización de esta enfermedad, en nuestra ciudad se pusieron en marchan distintas actividades con ese propósito. Sin embargo, una vez pasadas esas instancias, el silencio vuelve a reinar sobre un tema que interesa fundamentalmente a todas las mujeres

Como se sabe, el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente y la principal causa de muerte por esa enfermedad en mujeres.

Los especialistas vienen insistiendo en que los controles periódicos son la principal herramienta de prevención. Y en este sentido, últimos datos ofrecidos desde el ministerio de Salud nacional acerca de que se producen 52 nuevos cáncer de mama por día en el país.

Esto significa la aparición de algo más de dos casos diagnosticados cada hora, en una situación que afecta principalmente a mujeres de entre 45 y 70 años de edad, no hacen sino encarecer la importancia de la detección temprana ya que esta enfermedad, tratada a tiempo, presenta un elevado nivel de curación.

Lo cierto es que según datos recientemente ofrecidos por encuestas oficiales, el porcentaje de mujeres que cumplió con la prescripción de realizarse mamografías es notablemente bajo, en una situación que también atañe al estudio de Papanicolau, ya que sólo el 38,8 por ciento de la población femenina cumplió con esa práctica, quedando a la vista una situación que demanda de las autoridades sanitarias y de la propia sociedad una necesaria toma de conciencia acerca de la necesidad de reforzar las campañas preventivas.

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Cabe señalar que, recientemente, representantes de la Sociedad de Cancerología de La Plata aseguraron que con una mamografía, un profesional idóneo y un buen equipo, el cáncer de mama puede ser detectado a tiempo y curado en el 100 por ciento de los casos.

Otro antecedente significativo se obtuvo en los sondeos efectuados en el verano 2015 sobre unas mil mujeres que visitaron en las playas atlánticas las carpas del ministerio de Salud. Al ser consultadas sobre las mamografías, sólo tres de cada diez mujeres mayores de 40 años de edad aseguraron haberse hecho un control anual de este tipo, lo que representó ser un porcentaje demasiado bajo para el que se considera como principal método de prevención del cáncer de mamas.

Está claro que, pese a esos datos, el crecimiento experimentado en los últimos años de tendencias encaminadas a inducir la realización de exámenes preventivos no debiera detenerse, sino, por el contrario, intensificarse.

 

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