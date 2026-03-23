Etcheverry: sigue a paso firme y sostenido en Miami

Tomás Martín Etcheverry (32) continúa exhibiendo un juego práctico y sólido que le permitió clasificarse por primera vez en su carrera como profesional a los octavos de final de un torneo Masters 1000 del circuito ATP.

En principio el partido contra la joven promesa del tenis español: Rafael Jódar (109) por la tercera rueda del torneo de Miami parecía fácil, pero toda la responsabilidad del cruce le cabía sobre tenistas platense.

Tomy volvió a jugar de manera sobria, pero el ímpetu y la frescura del Jódar (19 años, nacido en la ciudad de Leganés, que forma parte de la comunidad de Madrid) por momentos se transformó en una incomodidad para Etcheverry que terminó ganando 7-5 y 6-4, después de una hora y 50 minutos del partido en el cemento del Court Butch Buchholz del complejo Hard Rock Stadium.

En lo que respecta al ranking live de la ATP, Tomás Etcheverry figura en el puesto 30

Etcheverry venía actuando todos los partidos desde el fondo de cancha, a vez desde muy atrás, pero arrancó contra Jódar, a quien se lo bautizó como El Prodigio, haciendo saque y volea en varios puntos, quizás para sorprender al español, pero después volvió a su acostumbrado juego desde el fondo donde evidentemente se siente cómodo aprovechando la derecha, su golpe más eficiente y que esta temporada lo ha mejorado de forma notoria.

Jódar, que se desarrolló en la universidad estadounidense de Virginia, provenía de la Qualy y avanzó tres rondas del cuadro principal demostrando que no por casualidad llegó a esa instancia del certamen. No tiene el ADN típico de los tenistas españoles, ya que cuenta con buen saque, derecha rápida, no se cansa de tirar todo el tiempo y arriesga por demás. Además el slice y el drop es algo que deberá mejorar en el futuro para sobrevivir en este terreno de gigantes.

Claro que esos pecados de juventud contra un Top 40 como Tomás Etcheverry no se pueden cometer y el campeón del ATP 500 de Río de Janeiro supo sacar provecho para un triunfo que fue festejado con puño apretado hacia el box donde se encontraba su cuerpo de trabajo encabezado por Waly Grinovero, que le devolvió la confianza tras ocho meses paupérrimos con Horacio de la Peña como entrenador, donde Tomy perdió con seguridad a la hora del juego y también en el aspecto mental, que lo llevó a retroceder varios puestos en el ranking ATP, que ahora los recuperó y se sacó la mochila de conquistar su primer certamen.

En la próxima ronda, Etcheverry se estará midiendo, seguramente en la jornada de mañana, con el estadounidense Tommy Paul (23) que derrotó en un partido con altibajos pero parejo, sobre todo en el tercer set que se definió en el tie-break, al belga Raphael Collignon (72) por 6-2, 3-6 y 7-6 (5) tras dos horas y 20 minutos de juego.