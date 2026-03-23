Inter no pudo con Fiorentina y tiene a Milan más cerca

En Firenze, Inter no pasó del empate ante Fiorentina y sigue como líder de la Serie A con 69 puntos, aunque ahora tiene a 6 unidades a Milan, disputadas ya 30 jornadas del calcio.

En el Stadio Artemio Franchi, Francesco Pio Esposito abrió el marcador para Inter al minuto de juego y Cher Ndour logró la igualdad para Fiorentina a los 31 minutos del segundo tiempo.

Con goles argentinos de Nico Paz y Máximo Perrone, Como goleó 5-0 a Pisa y ratificó su gran temporada que lo tiene en el cuarto lugar de la Serie A con 57 unidades. Assane Diao, Anastasios Douvikas y Martin Baturina convirtieron los restantes tantos.

Tres equipos que pelean por el acceso a las copas europeas lograron también sus victorias. Roma (54 puntos, hoy entrando a Conference League) le ganó 1-0 a Lecce con tanto del francés Robinio Vaz; Atalanta (50) derrotó a Hellas Verona también 1-0 con gol de Davide Zappacosta y Lazio (43) dio cuenta como visitante del Bologna (entró Benjamín Domínguez) por 2 a 0 con tantos convertidos en el complemento por el neerlandés Kenneth Taylor.