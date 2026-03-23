Manchester City se quedó con la Copa de la Liga

Con goles del defensor Nico O’ Reilly, Manchester City le ganó 2-0 al Arsenal y se quedó con el título en la Copa de la Liga de Inglaterra por novena ocasión en su historia.

Luego de un parejo primer tiempo que terminaría sin goles, los Citizens pudieron inclinar la balanza a su favor a la hora de juego, cuando O´Reilly solo tuvo que empujarla en el área chica después de un gravísimo error del arquero rival, el español Kepa Arrizabalaga.

El gol definitivo del encuentro llegaría a los 19 del complemento, cuando O´Reilly convirtió su segundo tanto de cabeza tras un gran centro del lateral Matheus Nunes.

Este fue el noveno título del City en la Copa de la Liga, luego de los conseguidos en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021.

TRES POR LA PREMIER

Ayer hubo tres partidos por la Premier, donde resaltó el triunfo de Aston Villa 2-0 sobre West Ham. Además, Sunderland derrotó 2-1 a Newcastle y Nottingham Forest a Tottenham 3-0, ambos de visitante.