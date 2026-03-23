El Globo y Barracas en un duelo por los playoffs

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibirá a Barracas Central esta noche desde las 21.15, con arbitraje de Facundo Tello y Adrián Franklin en el VAR. El partido será televisado por TNT Sports Premium.

El Globo solo ganó uno de los últimos cinco partidos jugados y necesita vencer al Guapo -que viene en levantada- para meterse entre los ocho mejores del grupo. Huracán tiene 13 puntos, uno menos que Gimnasia, hoy el octavo clasificado. Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron citados por la Selección de Ecuador y serán bajas para Diego Martínez. Sebastián Meza y Luciano Giménez serían sus reemplazantes.

Barracas Central se metió dentro de los primeros ocho de la Zona B luego del triunfo 2-1 ante Atlético Tucumán, con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba. El Guapo acumula 15 puntos y hace cuatro encuentros que no pierde. El conjunto de Rubén Darío Insúa hará su debut en la Copa Sudamericana el 7 de abril y compartirá zona con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.