Sarmiento logró un triunfo clave en Junín

En un partido clave por la permanencia en la Liga Profesional, Sarmiento derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio Eva Perón. Cristian Zabala y Junior Marabel convirtieron los tantos del Verde, que jugó una hora con un hombre menos por la roja a Diego Churín en la primera mitad.

En un primer tiempo de ida y vuelta, la expulsión de Churín a los 34 minutos pareció cambiar el destino del partido. Sin embargo, en el final de la etapa llegó de Diego Zabala para el local, en una jugada que fue convalidada por el VAR luego de que el asistente marcara posición adelantada.

En el complemento, el Tiburón -dirigido por Facundo Oreja- fue en busca del empate y tuvo algunas chances ante un rival que apostó decididamente al contragolpe. Un penal sobre “Chaco” Insaurralde sobre los 40 minutos del complemento le dio la chance al goleador Junior Marabel de poner el 2-0 definitivo con un buen remate.

Con este triunfo, el local se alejó de la zona baja en la tabla anual y ganó un duelo clave ante un rival directo en los promedios.