Sarmiento logró un triunfo clave en Junín

Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años
$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira
Advierten que el 56% de los hogares se endeuda para llegar a fin de mes
Jubilaciones de la Anses: se esperan cada vez más juicios por la movilidad
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Asbesto en la Secundaria N°3: exigen garantías antes de volver a clases
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un partido clave por la permanencia en la Liga Profesional, Sarmiento derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio Eva Perón. Cristian Zabala y Junior Marabel convirtieron los tantos del Verde, que jugó una hora con un hombre menos por la roja a Diego Churín en la primera mitad.
En un primer tiempo de ida y vuelta, la expulsión de Churín a los 34 minutos pareció cambiar el destino del partido. Sin embargo, en el final de la etapa llegó de Diego Zabala para el local, en una jugada que fue convalidada por el VAR luego de que el asistente marcara posición adelantada.
En el complemento, el Tiburón -dirigido por Facundo Oreja- fue en busca del empate y tuvo algunas chances ante un rival que apostó decididamente al contragolpe. Un penal sobre “Chaco” Insaurralde sobre los 40 minutos del complemento le dio la chance al goleador Junior Marabel de poner el 2-0 definitivo con un buen remate.
Con este triunfo, el local se alejó de la zona baja en la tabla anual y ganó un duelo clave ante un rival directo en los promedios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí