La Lepra de Mendoza, en lo más alto de las dos tablas

Independiente Rivadavia de Mendoza logró otro tirunfo para convertirse en el mejor equipo de la zona B y, al mismo tiempo, de la Acumulada. Derrotó 2-0 a Rosario Central como local y así alcanzó los 23 puntos para quedar como único líder y tener un pie y medio en los octavos de final.

La diferencia la consiguió en el primer tiempo con los goles de Luciano Gómez y Alex Arc e, quienes en una ráfaga lograron los dos goles para sacar una luz que nunca pudo ser revertida por el rival que tuvo a Ángel Di María en el banco de suplentes pero no fue tenido en cuenta como reemplazo, a las claras por sus problemas físicos,

ARGENTINOS GANÓ EN EL 13RO. MINUTO DE DESCUENTO

En el otro partido de la fecha, Argentinos derrotó 1-0 a Platense en La Paternal en el clásico de barrio que tuvo un final increíble: penal en el 12do minuto de descuento y gol de Alan Lescano al minuto 60 del segundo tiempo. El Bicho tuvo la iniciativa y las mejores posibilidades de gol pero consiguió el gol por un error increíble del Calamar.