Murió "Cara de Camión", un interno de una cárcel de La Plata que se autoagredió

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Un interno alojado en una unidad penitenciaria del departamento judicial La Plata murió el sábado por la tarde luego de protagonizar un episodio de autoagresión dentro de su celda, según informaron fuentes del Servicio Penitenciario.
El preso, oriundo de Ensenada, era conocido por el apodo de “Cara de Camión”, sobrenombre que hacía referencia a un accidente de tránsito sufrido durante su adolescencia, cuando fue atropellado por un vehículo de carga y sufrió severas lesiones que le desfiguraron el rostro.
El hecho ocurrió alrededor de las 17.20, cuando personal de vigilancia detectó que el detenido, quien se encontraba en el sector S.A.C. de la Unidad Nº18 de Gorina, realizaba maniobras de autolesión. De inmediato, los agentes intervinieron y trasladaron al interno a la unidad sanitaria del penal, donde ingresó con signos vitales y fue sometido a tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, a las 17.45 el profesional de guardia constató su fallecimiento.
La víctima estaba a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Plata, y tenía antecedentes de conflictividad dentro del penal, motivo por el cual permanecía alojado en un sector especial. Además, había protagonizado reiterados episodios de autolesiones en el pasado.
Tras el hecho, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido.
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