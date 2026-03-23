Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy

Policiales

Murió "Cara de Camión", un interno de una cárcel de La Plata que se autoagredió

Murió "Cara de Camión", un interno de una cárcel de La Plata que se autoagredió
23 de Marzo de 2026 | 12:13

Escuchar esta nota

Un interno alojado en una unidad penitenciaria del departamento judicial La Plata murió el sábado por la tarde luego de protagonizar un episodio de autoagresión dentro de su celda, según informaron fuentes del Servicio Penitenciario.

El preso, oriundo de Ensenada, era conocido por el apodo de “Cara de Camión”, sobrenombre que hacía referencia a un accidente de tránsito sufrido durante su adolescencia, cuando fue atropellado por un vehículo de carga y sufrió severas lesiones que le desfiguraron el rostro.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.20, cuando personal de vigilancia detectó que el detenido, quien se encontraba en el sector S.A.C. de la Unidad Nº18 de Gorina, realizaba maniobras de autolesión. De inmediato, los agentes intervinieron y trasladaron al interno a la unidad sanitaria del penal, donde ingresó con signos vitales y fue sometido a tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, a las 17.45 el profesional de guardia constató su fallecimiento.

La víctima estaba a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Plata, y tenía antecedentes de conflictividad dentro del penal, motivo por el cual permanecía alojado en un sector especial. Además, había protagonizado reiterados episodios de autolesiones en el pasado.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

Estudiantes ante Central Córdoba, por una sonrisa en UNO: formaciones, hora y TV

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

Estudiantes ante Central Córdoba, por una sonrisa en UNO: formaciones, hora y TV

Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata
Últimas noticias de Policiales

Desesperada búsqueda de una chica de 14 años en La Plata

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Información General
Un eclipse solar total dejará a una parte del planeta en la oscuridad absoluta
Alerta tuberculosis: los casos casi se duplicaron desde 2020
Nutricionistas alertan por el impacto de la crisis hídrica en la alimentación
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Deportes
Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera
“Necesitábamos un resultado contundente”
Boca encontró en Aranda un respiro
River: victoria con ruido y varias polémicas
Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano
Espectáculos
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular
La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores   
La Ciudad
Mariposas por la Memoria, la intervención que vas a encontrar en 42 puntos de La Plata: de qué trata
Misterio en La Plata por la aparición de una lápida, una parca y restos óseos de animales: ¿rito umbanda?
Las apps de transporte no paran de sumar choferes pero advierten: "Sin regulación, está dejando de ser rentable"
TRIBUNA DE VECINOS | El distribuidor de Etcheverry, lejos de sus tiempos de esplendor: "Está dinamitado"
Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla