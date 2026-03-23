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Selección: un cambio en la lista de convocados

Scaloni citó al defensor de River Lucas Martínez Quarta

Selección: un cambio en la lista de convocados
23 de Marzo de 2026 | 13:50

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El futbolista Leonardo Balerdi fue desafectado por una lesión y en su lugar el director técnico del Seleccionado nacional, Lionel Scaloni, convocó al defensor de River Lucas Martínez Quarta.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la selección, su ausencia para estos encuentros podría perjudicarlo de cara a la lista final de convocados.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer a Scaloni de que lo convoque para el Mundial que empieza en sólo 80 días.

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