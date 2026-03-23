VIDEO.- El posteo de AC/DC a horas de su primer show en River, para ir calentando motores...

Este lunes AC/DC comenzará con la saga de tres conciertos en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con entradas agotadas. La última vez que habían tocado en Argentina fue en 2009. Las próximas presentaciones serán el viernes 27 y el martes 31 de marzo.

El tour lleva el nombre del último disco de la banda, "Power Up", lanzado en 2020 en memoria de Malcom Young, fallecido en 2017.

Durante la jornada, AC/DC publicó en sus cuentas oficiales un video de su llegada a la Ciudad de Buenos Aires en donde muestra al mundo lugares y símbolos icónocos de la capital argentina.

El video tenía miles de reproducciones a pocas horas del primero de los tres shows y servía para poner en ambiente a los fanáticos de una de las bandas más emblemáticas del hard rock.

Malcolm fundó la banda en Sydney, Australia, con su hermano menor, Angus, en 1973. Desde entonces modificó varias veces su formación, que actualmente está compuesta por Brian Johnson (vocalista), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).