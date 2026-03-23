A 50 años del Golpe: una historia para entender el pasado y defender la democracia

Este martes 24 de marzo, en la edición impresa de EL DIA, se publicará un especial a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, una fecha clave para reflexionar sobre la historia reciente y los desafíos de la democracia.

A lo largo del siglo XX, distintos gobiernos constitucionales fueron interrumpidos por golpes militares. Figuras como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia e Isabel Martínez de Perón fueron derrocadas en contextos donde comenzó a instalarse una idea peligrosa: que la democracia no era capaz de resolver los problemas de fondo del país.

Pero la historia demuestra algo más profundo. “La última vez que perdimos la democracia… no empezó con un golpe.”

Empezó antes: con el odio, con la violencia, con la idea de que el otro era un enemigo. Con sectores que creyeron tener la verdad absoluta. Y con una sociedad que, poco a poco, fue perdiendo el respeto por la ley.

Cuando la democracia se debilita, todos perdemos. Y recuperarla cuesta mucho más que defenderla.

A 50 años de aquel quiebre institucional, este especial invita a detenerse, mirar hacia atrás y comprender por qué es fundamental sostener los valores democráticos.

Entenderlo lleva más de 30 segundos.

Leé la historia completa en eldia.com y en la edición impresa de este martes.