Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy

Marcas y Tendencias

A 50 años del Golpe: una historia para entender el pasado y defender la democracia

A 50 años del Golpe: una historia para entender el pasado y defender la democracia
23 de Marzo de 2026 | 13:04

Escuchar esta nota

Este martes 24 de marzo, en la edición impresa de EL DIA, se publicará un especial a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, una fecha clave para reflexionar sobre la historia reciente y los desafíos de la democracia.

A lo largo del siglo XX, distintos gobiernos constitucionales fueron interrumpidos por golpes militares. Figuras como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia e Isabel Martínez de Perón fueron derrocadas en contextos donde comenzó a instalarse una idea peligrosa: que la democracia no era capaz de resolver los problemas de fondo del país.

Pero la historia demuestra algo más profundo. “La última vez que perdimos la democracia… no empezó con un golpe.”

Empezó antes: con el odio, con la violencia, con la idea de que el otro era un enemigo. Con sectores que creyeron tener la verdad absoluta. Y con una sociedad que, poco a poco, fue perdiendo el respeto por la ley.

Cuando la democracia se debilita, todos perdemos. Y recuperarla cuesta mucho más que defenderla.

A 50 años de aquel quiebre institucional, este especial invita a detenerse, mirar hacia atrás y comprender por qué es fundamental sostener los valores democráticos.

Entenderlo lleva más de 30 segundos.

Leé la historia completa en eldia.com y en la edición impresa de este martes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

Estudiantes ante Central Córdoba, por una sonrisa en UNO: formaciones, hora y TV

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla