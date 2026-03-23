Meloni se juega su liderazgo en un referéndum clave

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enfrenta una prueba clave con el referéndum sobre la reforma judicial que se desarrolla durante dos días (empezó ayer y termina hoy) y que ya dejó de ser un debate técnico para transformarse en un verdadero examen político a su liderazgo. Con una participación alta y encuestas muy ajustadas, el resultado se perfila incierto y de fuerte impacto.

El proyecto en juego busca introducir cambios profundos en el sistema judicial. Entre ellos, separar las carreras de jueces y fiscales -impidiéndoles intercambiar roles- y modificar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano que regula nombramientos y sanciones. La propuesta plantea dividirlo en tres instancias y reemplazar el sistema de elección interna por un sorteo entre magistrados.

Para el oficialismo, estas medidas permitirían modernizar una Justicia señalada por su lentitud y reforzar la rendición de cuentas. Sin embargo, la oposición y sectores de la magistratura advierten que podrían debilitar la independencia judicial y no atacar los problemas de fondo, como la duración de los procesos o la lucha contra la corrupción.

En este contexto, Meloni endureció su discurso y se puso al frente de la campaña por el “Sí”, vinculando la reforma con la seguridad. Del otro lado, el “No” ganó fuerza en un clima cada vez más polarizado.

El resultado también tendrá eco internacional.