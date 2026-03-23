Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |REFORMA JUDICIAL

Meloni se juega su liderazgo en un referéndum clave

Meloni se juega su liderazgo en un referéndum clave

Giorgia Meloni

23 de Marzo de 2026 | 02:46
Edición impresa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enfrenta una prueba clave con el referéndum sobre la reforma judicial que se desarrolla durante dos días (empezó ayer y termina hoy) y que ya dejó de ser un debate técnico para transformarse en un verdadero examen político a su liderazgo. Con una participación alta y encuestas muy ajustadas, el resultado se perfila incierto y de fuerte impacto.

El proyecto en juego busca introducir cambios profundos en el sistema judicial. Entre ellos, separar las carreras de jueces y fiscales -impidiéndoles intercambiar roles- y modificar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano que regula nombramientos y sanciones. La propuesta plantea dividirlo en tres instancias y reemplazar el sistema de elección interna por un sorteo entre magistrados.

Para el oficialismo, estas medidas permitirían modernizar una Justicia señalada por su lentitud y reforzar la rendición de cuentas. Sin embargo, la oposición y sectores de la magistratura advierten que podrían debilitar la independencia judicial y no atacar los problemas de fondo, como la duración de los procesos o la lucha contra la corrupción.

En este contexto, Meloni endureció su discurso y se puso al frente de la campaña por el “Sí”, vinculando la reforma con la seguridad. Del otro lado, el “No” ganó fuerza en un clima cada vez más polarizado.

El resultado también tendrá eco internacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años

¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense

Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

Por una sonrisa en UNO: el Pincha recibe al Ferroviario

La economía del rebusque
Últimas noticias de El Mundo

Pulseada por Ormuz: Irán sube la presión ante EE UU

Israel avisa que el conflicto será prolongado

El agua entra en la guerra y eleva el riesgo de una crisis sin precedentes

“Vergüenza”: la dura condena del Papa al conflicto
Policiales
“Maras platenses”: una banda golpea en el Sur de la Ciudad
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Le robaron una fortuna a una familia de hueveros
Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos
Regresó a su vivienda y la encontró “dada vuelta”
Información General
Alerta tuberculosis: los casos casi se duplicaron desde 2020
Nutricionistas alertan por el impacto de la crisis hídrica en la alimentación
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
Deportes
Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera
“Necesitábamos un resultado contundente”
Boca encontró en Aranda un respiro
River: victoria con ruido y varias polémicas
Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla