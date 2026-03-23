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El Mundo |ELECCIONES MUNICIPALES

Francia: la izquierda retiene París y Marsella

Francia: la izquierda retiene París y Marsella

Emmanuel Macron

23 de Marzo de 2026 | 02:47
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La izquierda logró conservar dos de sus principales bastiones, París y Marsella, en unas reñidas elecciones municipales que funcionan como un termómetro político de cara a la presidencial de 2027 en Francia. Aunque este tipo de comicios suele responder a dinámicas locales, el resultado dejó señales claras sobre el equilibrio de fuerzas en un escenario nacional marcado por la fragmentación.

En la capital, el socialista Emmanuel Grégoire ganó con el 53,1% de los votos frente a la conservadora Rachida Dati, asegurando la continuidad de la izquierda en el poder municipal. La victoria refuerza el peso de los sectores moderados, que optaron por no aliarse con la izquierda radical en una campaña de mucha tensión interna. En Marsella, el alcalde Benoît Payan logró retener la alcaldía frente al avance de la extrema derecha, en parte gracias a acuerdos estratégicos para evitar una dispersión del voto.

DESENCANTO DEL ELECTORADO

La participación rondó el 57%, un nivel similar al de la primera vuelta, lo que confirma cierto desencanto del electorado. Aun así, el impacto político es significativo. El resultado llega en un marco de crisis institucional tras las legislativas anticipadas de 2024, que dejaron tres bloques -izquierda, centroderecha y ultraderecha- sin mayorías claras.

De cara a 2027, cuando no podrá postularse el presidente Emmanuel Macron, la disputa aparece abierta. La ultraderecha busca capitalizar el descontento: tras la inhabilitación de Marine Le Pen, el protagonismo recae en Jordan Bardella, quien lidera las encuestas.

En paralelo, la centroderecha también se reacomoda. El ex primer ministro Édouard Philippe consolidó su figura al ser reelegido en El Havre, proyectándose como posible candidato presidencial.

Sin embargo, el mapa electoral no es uniforme. Mientras la izquierda retuvo grandes ciudades, tanto la extrema derecha como la izquierda radical avanzaron en localidades medianas.

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