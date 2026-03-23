“Vergüenza”: la dura condena del Papa al conflicto

Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años
$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira
Advierten que el 56% de los hogares se endeuda para llegar a fin de mes
Jubilaciones de la Anses: se esperan cada vez más juicios por la movilidad
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El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
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El León XIV lanzó una contundente condena a los conflictos en Medio Oriente y afirmó que representan “una vergüenza para toda la humanidad” y un verdadero “clamor a Dios”. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, denunció con firmeza el “escándalo de la violencia” y llamó a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de miles de civiles inocentes. El pontífice subrayó que la magnitud de la tragedia trasciende fronteras y termina afectando a todos. Con tono urgente, renovó su pedido de paz, instando a detener las hostilidades y a construir caminos de diálogo sincero, oración y respeto por la dignidad humana.
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