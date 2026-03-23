Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años

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Murió Carrie Anne Fleming. La noticia fue confirmada por el actor Jim Beaver, quien interpretó a su pareja en la serie Supernatural, al medio Variety.
La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por su rol en las series “Supernatural” y “IZombie”, falleció a los 51 años tras una larga batalla con el cáncer de mama.
Así, los informes indican que su muerte sucedió el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica.
Se supo que la triste noticia de su deceso fue confirmada por su compañero de reparto en Supernatural, Jim Beaver, a través de un comunicado que difundió en la revista Variety.
Fleming nació en Nueva Escocia el 16 de agosto de 1974 y desde pequeña sabía que quería una carrera en los medios. Con estudios en el Teatro Kaleidoscope y en la compañía de danza Kidco Theatre Dance Company, uno de sus primeros roles fue en “Happy Gilmore”, el éxito de Adam Sandler.
Asimismo, en televisión, trabajó en series como Smallville, The L Word, The 4400, Un Real y Supergirl, posicionándose como una actriz del género de ficción.
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En cine, participó en películas como Good Luck Chuck, Married Life, That Burning Feeling y Rememory.
Beaver mencionó a Variety que el fallecimiento de su compañera está vinculado a unas complicaciones con su larga batalla contra el cáncer de mama.
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