Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números de hoy y hasta mañana se puede presentar la tarjeta ganadora

Marcas y Tendencias

Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública

ESPACIO PATROCINADO

Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública
24 de Marzo de 2026 | 11:00

Escuchar esta nota

En ciertos momentos del calendario, la ciudad cambia de ritmo. No porque se detenga, sino porque aparecen señales que invitan a mirar distinto. A observar con más atención. A recordar.
A 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, la memoria vuelve a hacerse presente también en la vía pública.

En ese contexto, WOW presenta la campaña “Ejercitemos la memoria, para que no se repita”, una propuesta que parte de una idea simple: la memoria no es algo dado, es un ejercicio permanente.

A través de piezas visuales que retoman elementos cotidianos, la campaña invita a una pausa dentro del ritmo habitual. Un gesto breve, pero significativo, que busca activar la mirada y generar una conexión distinta con el mensaje.

En la vía pública, donde todo ocurre rápido, este tipo de intervenciones proponen algo poco frecuente: detenerse, aunque sea por un instante.

Porque la memoria no pertenece solo a fechas puntuales. Se construye todos los días, en cada espacio donde aparece y se hace visible.

Y en ese cruce con lo cotidiano, incluso en pocos segundos, puede dejar una marca.

Porque recordar no es solo mirar hacia atrás.
Es sostener una conciencia activa.

Y, sobre todo, evitar que se repita.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata

Buen partido, gran éxito y un justo homenaje a la humildad de “Marquitos”

Murió el dueño del sitio OnlyFans

VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"

Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla