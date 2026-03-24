Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública

En ciertos momentos del calendario, la ciudad cambia de ritmo. No porque se detenga, sino porque aparecen señales que invitan a mirar distinto. A observar con más atención. A recordar.

A 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, la memoria vuelve a hacerse presente también en la vía pública.

En ese contexto, WOW presenta la campaña “Ejercitemos la memoria, para que no se repita”, una propuesta que parte de una idea simple: la memoria no es algo dado, es un ejercicio permanente.

A través de piezas visuales que retoman elementos cotidianos, la campaña invita a una pausa dentro del ritmo habitual. Un gesto breve, pero significativo, que busca activar la mirada y generar una conexión distinta con el mensaje.

En la vía pública, donde todo ocurre rápido, este tipo de intervenciones proponen algo poco frecuente: detenerse, aunque sea por un instante.

Porque la memoria no pertenece solo a fechas puntuales. Se construye todos los días, en cada espacio donde aparece y se hace visible.

Y en ese cruce con lo cotidiano, incluso en pocos segundos, puede dejar una marca.

Porque recordar no es solo mirar hacia atrás.

Es sostener una conciencia activa.

Y, sobre todo, evitar que se repita.